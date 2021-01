Con Made in Italy la storia della moda italiana arriva su Canale 5

Anticipazioni TV

In streaming anche su Amazon Prime Video, arriva in tv in chiaro su Canale 5 il mercoledì in prima serata Made in Italy, una serie brillante che racconta la storia della moda italiana. Con Margherita Buy, Marco Bocci, Raoul Bova e un cast numeroso.

Arriva finalmente su Canale 5 il 13 gennaio, per quattro appuntamenti nella prima serata di mercoledì, la fiction prodotta da Tao2 e ideata da Camilla Nesbitt, Made in Italy, che è possibile per gli abbonati vedere anche su Amazon Prime Video. Vediamo insieme di cosa si tratta e conosciamo gli interpreti e la spumeggiante protagonista al suo debutto.

Made in Italy di nome e di fatto: la trama

Di cosa parla Made in Italy? Ovviamente della moda italiana, e anche se a prima vista questa fiction potrebbe sembrare un incrocio tra Ugly Betty e Il diavolo veste Prada, la differenza sta nell'approccio che unisce finzione, ricostruzione e documentario nel raccontare come Milano, dagli anni Settanta, è diventata la capitale della moda, con creazioni esportate in tutto il mondo e stilisti creativi e celeberrimi. Al centro della vicenda c'è Irene Mastrangelo, una studentessa universitaria intelligente ma in crisi, attratta da questo nascente fermento, mentre per strada – è il 1974 – si comincia a respirare un'aria di lotta e ribellione giovanile. Figlia di immigrati del Sud, Irene è studiosa ma non si adegua al ruolo di brava ragazza, non accetta le imposizioni dei baroni universitari e anche se ha un fidanzato ufficiale geloso, noioso e prevedibile, in lei cova il fuoco di una grande passione e di un'inesauribile curiosità. Quasi per caso, si trova a lavorare come apprendista alla rivista Appeal, e - presa sotto l'ala della terribile ma generosa Rita Pasini, esperta caporedattrice - imparerà a sgrezzarsi e a diventare una brava giornalista, non senza incidenti di percorso, in famiglia, sul lavoro e in amore. Ma nessun sacrificio sarà troppo pesante per Irene, che grazie a (o nonostante) la sua faccia tosta, vede nascere le collezioni di Armani, Versace, Krizia e riesce a intervistare molti protagonisti del Made in Italy.

Made in Italy: personaggi e interpreti

L'intraprendente Irene, protagonista della serie Made in Italy, è Greta Ferro, al suo debutto quasi assoluto in veste di attrice, ma della moda ne sa un bel po', visto che è anche una modella. Laureata alla Bocconi in economia, oltre a sfilare sulle passerelle ha frequentato i corsi di recitazione della famosa Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano. Il suo debutto è avvenuto proprio in un cortometraggio realizzato per Armani, che l'ha voluta in seguito per la campagna pubblicitaria di Emporio Armani. Il corto, La giacca, viene visto anche dai registi Ago Panini e Luca Lucini, che la scelgono come protagonista di Made in Italy.

La severa ed esigente Rita Pasini, mentore di Irene, non ha bisogno di presentazioni: è infatti l'attrice pluripremiata Margherita Buy, che ha dichiarato di essersi ispirata per il suo personaggio ad Adriana Mulassano, storica firma del Corriere della Sera. Come stilista, da sempre Margherita veste Armani, ma non ama particolarmente borse e accessori.

Marco Bocci è il fotografo John Sassi, per cui Greta si prende subito una bella cotta, e che crede inglese, prima di scoprire che il suo è un atteggiamento e che in realtà è un romano doc, latin lover e molto scafato. Col suo personaggio l'attore, marito di Laura Chiatti, ha in comune l'amore per la fotografia, anche se non di moda.

Raoul Bova nella serie interpreta un uomo di cui abbiamo già parlato in diverse occasioni, ovvero il giovane Giorgio Armani all'inizio della sua carriera. L'attore e lo stilista sono amici di vecchia data e non sarà stato difficile per lui calarsi nei panni di Re Giorgio, come lo chiamano nell'ambiente.

E ancora, in un cast corale davvero ricchissimo: la migliore amica di Greta in redazione e nella vita, Monica, è interpretata da Fiammetta Cicogna, vista di recente in In vacanza su Marte, Maurizio Lastrico, noto come cabarettista, è il sensibile e sfortunato grafico omosessuale di Appeal, Stefania Rocca è Mariuccia Mandelli in arte Krizia, Valentina Carnelutti è Ludovica, Sergio Albelli è l'ambizioso Andrea Nava, la top model Eva Riccobono è Antonia, Gaetano Bruno, visto di recente in Fargo 4, ha il ruolo del padre della moda prêt-à-porter Walter Albini. Ninni Bruschetta è il padre di Greta, Giuseppe Cederna il direttore di Appeal Armando Frattini, Bebo Storti è Beppe Modenese, Nicoletta Romanoff la stilista Raffaella Curiel, Silvio Cavallo è Gianfranco Ferré, Achille Marciano Gianni Versace, Stefano Fregni è Elio Fiorucci e un altro attore molto noto, Enrico Lo Verso, è Ottavio Missoni.

L'appuntamento con Made in Italy su Canale 5 è a partire da mercoledì 13 gennaio alle 21.42, o, per chi è abbonato, in streaming su Amazon Prime Video.