Come Una Madre: le Anticipazioni della Terza ed Ultima Puntata del 16 febbraio 2020

Anticipazioni TV

Andrà in onda la prossima settimana su Rai 1 la terza ed ultima puntata della fiction con Vanessa Incontrada, Simone Montedoro e Giuseppe Zeno.

La terza ed ultima puntata della fiction di Rai 1, Come Una Madre, andrà in onda domenica 16 febbraio 2020. La serie televisiva vanta la regia di Andrea Porporati, e nel cast attori come Vanessa Incontrada, Sebastiano Somma, Giuseppe Zeno, Simone Montedoro, Crystal Deglaudi, Tancredi Testa, Katia Ricciarelli, Ivan Franek, Marco Cocci, Luigi Diberti, Eleonora Giovanardi, Ninni Bruschetta. Come Una Madre è la storia di una donna che ha perso tutto, nel momento in cui le è stata tolta la cosa più preziosa che aveva: il figlio di nove anni, morto in un incidente. Tuttavia, la protagonista, Angela, ricoprirà nuovamente il ruolo materno, quando si troverà costretta a fuggire con i figli di una vicina per tenerli al sicuro.

Scopriamo di più sulle anticipazioni della terza ed ultima puntata in onda domenica 16 febbraio 2020.

Come una madre: Ecco che cosa è successo nella Seconda Puntata

Angela, Bruno e Valentina stanno cercando di raggiungere in fretta la Capitale. Essi stanno scappando dall'assassino di Elena, vicina della donna e madre dei bambini; la Graziani, però, sta fuggendo anche dai Servizi Segreti, che la credono colpevole dell'omicidio. Grazie ad un aiuto inaspettato, i tre riescono ad arrivare a Roma. Qui, Angela racconta del proprio lutto ai piccoli. Infine, l'intervento di un personaggio potente potrebbe risolvere la loro terribile situazione... ma gli inseguitori non hanno alcuna intenzione di desistere.

Come Una Madre: le Anticipazioni della Terza ed Ultima Puntata

Angela e i bambini hanno ricevuto un aiuto inaspettato da un uomo misterioso. In più, essi sono riusciti a trovare un rifugio tanto accogliente quanto sicuro. Tuttavia, non sembra che abbiano molte possibilità di cavarsela, anzi: la donna pensa che per loro sia finita. La Graziani è vicina all'ultimo scontro con tutti coloro i quali stanno dando la caccia a lei, a Bruno e a Valentina... ed è proprio in questo momento che un segreto rimasto sepolto nel passato della famiglia dei due piccoli torna a galla. Per loro e per Angela è giunto il momento di scoprire la verità, e di fronteggiarla.

Non perdete la terza ed ultima puntata di Come Una Madre, in onda domenica 16 febbraio 2020 su Rai 1 alle 21.25.