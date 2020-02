Come Una Madre: le Anticipazioni della Seconda Puntata del 9 febbraio 2020

Anticipazioni TV

Andrà in onda la prossima settimana su Rai 1 la seconda puntata della nuova fiction con Vanessa Incontrada, Simone Montedoro e Giuseppe Zeno.

La seconda puntata della nuova fiction di Rai 1, Come Una Madre, andrà in onda domenica 9 febbraio 2020. La serie televisiva, che verrà trasmessa in sei episodi ogni domenica per tre prime serate, prodotta da 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction, vanta la regia di Andrea Porporati, e nel cast attori come Vanessa Incontrada, Sebastiano Somma, Giuseppe Zeno, Simone Montedoro, Crystal Deglaudi, Tancredi Testa, Katia Ricciarelli, Ivan Franek, Marco Cocci, Luigi Diberti, Eleonora Giovanardi, Ninni Bruschetta. A metà tra road movie e favola nera, Come Una Madre è una storia popolare e moderna che racconta di una donna che ha perso tutto, nel momento in cui le è stata tolta la cosa più preziosa che aveva: il figlio di nove anni, morto in un incidente. Tuttavia, la protagonista, Angela, ricoprirà nuovamente il ruolo materno, quando si troverà costretta a fuggire con i figli di una vicina per tenerli al sicuro. Durante il loro viaggio, Angela e i due bambini impareranno a conoscersi, confrontandosi, discutendo e dialogando. Infatti, questa esperienza sarà per tutti e tre tanto pericolosa e spaventosa quanto tenera e catartica.

Scopriamo di più sulle anticipazioni della seconda puntata in onda domenica 9 febbraio 2020.

Come Una Madre: Ecco che cosa è successo nella Prima Puntata

Angela ha perso il figlio di nove anni in un incidente stradale. Così, si allontana dalla sua quotidianità - perché essa non comprende più il piccolo Matteo - e va a vivere in una casa di famiglia che si trova su un'isola. Qui fa la conoscenza di Elena, una vicina, la quale chiede alla Graziani di badare ai suoi due figli, Bruno e Valentina, per qualche ora. Quella stessa sera Angela assiste al suo omicidio. I Servizi Segreti la interrogano, ma non solo non le credono, iniziano anche a sospettare di lei. Per tutelare se stessa ed i bambini, la donna decide di fuggire insieme a loro...

Come Una Madre: le Anticipazioni della Seconda Puntata

Angela, Bruno e Valentina stanno cercando di sfuggire agli inseguitori, e sperano di raggiungere la Capitale il prima possibile. Durante il viaggio, il loro rapporto si fa sempre più intenso. Infatti, sono proprio le difficoltà e le piccole avventure in cui s'imbattono ad unirli. Dopotutto, i tre sanno che rischiano di essere catturati da un momento all'altro e che possono contare soltanto su loro stessi. Finalmente - anche grazie ad un aiuto inaspettato - riescono ad arrivare a Roma... qui, la Graziani racconta ai bambini la sua storia, e trova in loro comprensione e conforto. Nel frattempo, sembra che la loro complessa situazione possa risolversi con l'intervento di un personaggio molto potente... ma quelli che li stanno seguendo non vogliono darsi per vinti.

Non perdete la seconda puntata di Come Una Madre, in onda domenica 9 febbraio 2020 su Rai 1 alle 21.25.