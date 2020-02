Come una Madre: Ci sarà una seconda stagione?

Anticipazioni TV

Mentre su Rai 1 sta andando in onda l'ultima puntata della fiction record d'ascolti con Vanessa Incontrada, scopriamo se ci sono news su un secondo capitolo...

Come Una Madre, la fiction di Rai1 con Vanessa Incontrada, è giunta alla conclusione e mentre sta andando in onda l'ultima puntata, già il pubblico si domanda se ci sarà un secondo capitolo. I sei episodi della fiction, hanno riscosso un successo da record. I numeri sono stati altissimi e Come una madre ha dominato gli ascolti della fascia prime time in occasione di tutti e tre gli appuntamenti domenicali vincendo lo scontro con il Live - Non è la d'Urso di Canale 5.

Come una Madre: la Trama e le dichiarazioni della protagonista Vanessa Incontrada

A metà tra road movie e favola nera, Come Una Madre è una storia popolare e moderna che ha saputo conquistare gli spettatori. La serie racconta di una donna che ha perso tutto, nel momento in cui le è stata tolta la cosa più preziosa che aveva: il figlio di nove anni, morto in un incidente. Tuttavia, la protagonista, Angela, ricoprirà nuovamente il ruolo materno, quando si troverà costretta a fuggire con i figli di una vicina per tenerli al sicuro. Durante il loro viaggio, Angela e i due bambini impareranno a conoscersi, confrontandosi, discutendo e dialogando. Infatti, questa esperienza sarà per tutti e tre tanto pericolosa e spaventosa quanto tenera e catartica.

Una storia che ha saputo coinvolgere, anche grazie all'interpretazione un'attrice tanto amata, Vanessa Incontrada, che parlando del suo personaggio ha confessato:

Nessuno può immaginare cosa voglia dire perdere un figlio. Per me era impensabile recitare pensando a mio figlio Isal. Quindi per la prima volta ho reso la sofferenza grazie alla tecnica e non cercando il dolore dentro di me, anche per rispetto verso chi quel dolore inconcepibile lo ha vissuto davvero, come è successo a due mie amiche.

Come una Madre: news sulla seconda stagione

Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma i risultati ottenuti dalla 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction, fanno ben sperare in un secondo capitolo e in un'ovvia riconferma della Incontrada nel ruolo di Angela. Il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta ha infatti elogiato l'attrice italo-spagnola:

Vanessa Incontrada ha un posto speciale nello star system di Rai Fiction è diventata un personaggio femminile iconico capace di portare al grande pubblico delle storie di donne coraggiose. Un’immagine del femminile che lei incarna molto bene e rappresenta anche una capacità di accoglienza, una capacità empatica di vivere in maniera così sincera i sentimenti che il pubblico riesce a partecipare dell’emozione del racconto in maniera vivida.

I presupposti per una seconda stagione ci sono dunque tutti e il pubblico ha dimostrato di apprezzare il lavoro svolto, rimaniamo quindi in attesa di una conferma ufficiale, che siamo certi arriverà molto presto.