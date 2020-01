Come un Gatto in Tangenziale: il Film che vi consigliamo Stasera su Canale 5

Anticipazioni TV

In prima serata una commedia divertente e intelligente diretta da Riccardo Milani con una coppia da Oscar della comicità italiana, Paola Cortellesi e Antonio Albanesi.

Va In onda stasera alle 21.20 su Canale 5, Come un gatto in tangenziale, ottavo film diretto da Riccardo Milani e il quarto in cui dirige la moglie Paola Cortellesi, conosciuta nel 2003 sul set di Il posto dell'anima. Ad affiancarla, in questa intelligente e spassosa commedia, è Antonio Albanese, con cui l'attrice torna a lavorare dopo Mamma o papà?, l'altro film di Milani uscito sempre nel 2017.

Gli affiatatissimi interpreti si erano conosciuti molti anni fa In televisione, entrambi protagonisti con tanti splendidi personaggi delle stagioni migliori di Mai dire... della Gialappa's Band sulle reti Mediaset.



Per Come un gatto in tangenziale, che ha incassato oltre 10 milioni di euro al box office, Paola Cortellesi e Antonio Albanese hanno ricevuto il Ciak d'Oro e il Nastro d'Argento, vinto anche dal film come miglior commedia, mentre alla sola Cortellesi è andato il Globo d'oro come miglior protagonista. Tre, infine, le candidature ottenute ai David di Donatello.



Come un Gatto in Tangenziale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La Trama: di cosa parla Come un Gatto in Tangenziale

La storia racconta cosa succede quando un uomo progressista che per conto del Parlamento Europeo si occupa di progetti di aiuto e integrazione delle periferie, ma vive una vita agiata nel centro di Roma, incontra una donna che in una di quelle periferie ignorate da tutti, Bastogi, ci vive. L'occasione per conoscersi e subito scontrarsi è il tenero innamoramento dei loro giovani figli, a cui entrambi sono contrari. L'intellettuale distaccato dalla realtà e la coatta abituata a cavarsela da sola e che non le manda a dire alla fine, conoscendosi, si comprenderanno.

Giovanni, la teoria. Intellettuale impegnato e profeta dell'integrazione sociale vive nel centro storico di Roma. Monica, la pratica. Ex cassiera del supermercato, con l'integrazione ha a che fare tutti i giorni nella periferia dove vive. Non si sarebbero mai incontrati se i loro figli non avessero deciso di fidanzarsi. Sono le persone più diverse sulla faccia della terra, ma hanno un obiettivo in comune: la storia tra i loro figli deve finire. I due cominciano a frequentarsi e a entrare l'uno nel mondo dell'altro. Giovanni, abituato ai film nei cinema d'essai, si ritroverà a seguire sua figlia in una caotica multisala di periferia; Monica, abituata a passare le sue vacanze a Coccia di Morto, finirà nella scicchissima Capalbio. Ma all'improvviso qualcosa tra loro cambia.

Monica e Giovanni, entrambi vittime di spietati pregiudizi sulla classe sociale dell'altro, sono le persone più diverse sulla faccia della terra, ma hanno un obiettivo in comune: la storia tra i loro figli deve finire. Per portare a termine il comune proposito, i due cominciano, loro malgrado, a frequentarsi e a entrare l'uno nel mondo dell'altro: Giovanni, abituato ai film impegnati nei cinema d'essai, si ritroverà a seguire sua figlia in una caotica multisala di periferia, tra ragazzini urlanti, spintoni e cestini di pop corn che rotolano per terra, Monica, invece, da sempre abituata a passare le sue vacanze a Coccia di Morto, tra distese di corpi stipati come sardine e aerei che scaricano carburante sopra la testa, si ritroverà nella scicchissima riserva naturale di Capalbio, tra intellettuali, vip e improbabili conversazioni sull'arte contemporanea. Finché improvvisamente qualcosa tra di loro cambia. Entrambi capiscono di non poter fare a meno uno dell'altra anche se forse la loro storia durerà come "un gatto in tangenziale".

Come Un Gatto in Tangenziale raccontato da Paola Cortellesi e Antonio Albanese

Come un Gatto in Tangenziale: La nostra intervista a Paola Cortellesi e Antonio Albanese - HD

Il Cast del film

Nel cast ci sono anche Sonia Bergamasco nel ruolo dell'ex moglie di Albanese e Claudio Amendola in quello del marito carcerato di Paola Cortellesi, oltre a un gustoso cammeo della giornalista e conduttrice dal parlar forbito, la popolarissima Franca Leosini. In una di quelle tipiche situazioni in cui la realtà supera la fantasia le gemelle "cleptomani" Valentina e Alessandra Giudicessa, nel film interpreti delle zie Sue Ellen e Pamela, sono state arrestate per furto nel luglio 2018 e nel febbraio 2019.

La nostra critica del film come un Gatto in Tangenziale

Una storia fra due persone che vengono da un mondo opposto difficilmente può durare più che Come un gatto in tangenziale. Ma nonostante questo vale la pena conoscere meglio chi ha poco in comune con noi, il risultato è sempre una crescita personale. Non è troppo originale il contrasto fra borghese e proletaria, ma Riccardo Milani nel farlo utilizza una notevole sensibilità e curiosità nello sguardo con cui racconta l'intellettuale Antonio Albanese, ma anche, e diremmo soprattutto, la cameriera con marito in carcere Paola Cortellesi. Tempi comici da intesa già consolidata dall'esperienza in Mamma o papà? giovano al film, che riesce ad andare oltre alla risata immediata, fornendo spunti di analisi sociale. Speriamo sia un punto di partenza per una commedia italiana che ha bisogno di rinnovamento.

Leggi la recensione completa del Film Come un gatto in tangenziale.