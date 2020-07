Come Sorelle: Trama, Cast e Anticipazioni della nuova Serie Turca da stasera su Canale5

Anticipazioni TV

Debutta questa sera, su Canale5, la serie turca Come Sorelle. Scopriamo la Trama e i Personaggi del nuovo appuntamento della prima serata di Mediaset.

Da questa sera, mercoledì 8 luglio 2020, e per otto appuntamenti in prima visione su Canale5 – va in onda la soap intitolata Come Sorelle. La serie, made in Turchia, è prodotta dagli stessi autori di Cherry Season e di Bitter Sweet e ha già ottenuto grandi successi in patria. Fiore all'occhiello di Star TV, l'emittente turca nata nel 1989, vede protagoniste tre donne o meglio tre sorelle, coinvolte in una vorticosa e a volte pericolosa ricerca della verità sul loro passato. L'appuntamento è per stasera, e per ogni mercoledi, alle 21.30.

Come Sorelle, la trama della nuova serie turca su Canale5

La trama della serie – un mix tra Dinasty, Real Housewives di Napoli e This Is Us – vede protagoniste tre giovani donne, che scoprono di essere sorelle tramite una misteriosa lettera. L'ereditiera Ipek Gecer sta per sposare Tekin, un uomo potente e malvagio che ha distrutto l'impero del padre di Ipek. Alle nozze si presentano due invitate molto speciali: Deren Kutlu e Cilem Akan. Queste si rivelano essere le sorellastre della sposa. Le tre ragazze non si sono mai viste e non sapevano nulla l'una dell'altra. Ipek scopre tra l'altro di essere stata adottata. La cerimonia sembra essere il luogo adatto per conoscersi ma le cose prendono una piega inaspettata. Una tragedia colpirà tutta la famiglia! Tra segreti inconfessabili e bugie, le sorelle firmeranno un patto non scritto che non le separerà mai più.

Come Sorelle, personaggi e protagonisti della serie

Come sorelle ha come protagoniste tre giovani donne. Ipek, interpretata da Sevda Erginci, è l'erede della casa Gecer, ormai in rovina. La sua famiglia è andata in disgrazia e dopo essersi laureata, la ragazza è stata assunta da Tekin, interpretato da Yurdaer Okur. Il loro rapporto sfocia in un matrimonio. Ipek ha infatti deciso di sposarlo ma in realtà cova per lui odio. Le nozze sono quindi una maschera, per nascondere il suo piano di vendetta. Alle nozze, Ipek conosce sua sorella maggiore Deren (interpretata da Melis Sezen), adottata da una famiglia ricca e con una carriera di medico già avviata alle spalle. A loro si unisce Cilem, interpretata da Elifcan Ongurlar. È lei la minore delle tre ed è una cantante professionista. Dolce e sensibile all'apparenza, la giovane nasconde invece un lato oscuro. Con loro c'è anche Cahide (Ece Uslu), la madre adottiva di Ipek, che viene accusata dell'omicidio del perfido Tekin.

Come sorelle, Anticipazioni della prima puntata di stasera su Canale

Comincia oggi la storia delle tre sorelle. Nella prima puntata di stasera, Ipek sta per sposare Tekin. La giovane sa però che è lui, uomo malvagio e privo di sensibilità, ad aver distrutto la famiglia Gecer e ad aver rovinato suo padre. Nonostante tutto e con una grande sete di vendetta, la giovane indossa il suo abito da sposa. Prima delle nozze però una lettera cambia le carte in tavola. Ipek scopre di essere stata adottata e di avere tre sorelle. Decide così di invitare Deren e Cilem alla cerimonia, in modo da conoscerle. Tra loro c'è subito sintonia ma una tragedia le mette subito con le spalle al muro. Tekin viene ucciso e le tre sorelle devono scoprire cosa sia successo davvero.

La prima puntata di Come Sorelle va in onda su Canale5 alle ore 21.30.