Come Sorelle: Stasera l'Ultima Puntata su Canale5

Anticipazioni TV

Stasera su Canale5 ultimo appuntamento con la serie turca Come Sorelle. Ecco tutte le Anticipazioni sul Gran Finale...

Torna Stasera, mercoledì 29 luglio 2020, su Canale 5, con l'Ultima Puntata, la Serie made in Turchia, Come Sorelle. Prodotta dagli stessi autori di Cherry Season e di Bitter Sweet, fiore all'occhiello di Star TV, vede protagoniste tre donne o meglio tre sorelle, coinvolte in una vorticosa e a volte pericolosa ricerca della verità sul loro passato. Scopriamo dunque cosa vedremo nell'Ultimo Episodio della prima stagione della Serie:

Come Sorelle: Dove eravamo rimasti...

Nel terzo episodio di Come sorelle, Sinan viene accusato dell'omicidio di Tekin, suo padre. Il ragazzo è stato però rilasciato per mancanza di prove ma la Polizia gli ha ordinato di tenersi a disposizione per ulteriori indagini e di non lasciare la città. Intanto Cemal stava per raggiungere il suo scopo. Cahide, per salvare le sue figlie, aveva deciso di sposarlo, salvo tornare indietro sulla sua scelta, dopo aver saputo da Gulistan che il suo futuro marito non aveva intenzione di lasciare in pace le ragazze. Intanto Ipek ha trovato il denaro per pagare la prima delle tre rate del debito di suo marito ma a causa della vendetta di Cemal, ha perso tutto l'olio che doveva vendere. La ragazza non sa più come pagare i creditori.

Le Anticipazioni dell'Ultima Puntata in onda Stasera su Canale 5

Nel quarto episodio di Come sorelle in onda Stasera mercoledì 29 luglio 2020, Ipek è sempre più in difficoltà a causa dell'incendio divampato nei sui magazzini e non sa come ripagare il debito di suo marito. È quindi costretta a chiedere aiuto a Cemal, senza sapere che proprio suo zio è il creditore di Tekin. In suo aiuto però arriverà Sinan, che le offrirà il suo denaro. Intanto Deren decide di proteggere suo fratello Aras, assumendosi lei la colpa. Azra invece fugge dopo l'arrivo degli scagnozzi di Okan. La sua fuga sembra però destinata a non durare a lungo. Nel frattempo Cahide esce di prigione e arriva alla tenuta proprio nel momento in cui la vera Cilem si presenterà da Ipek insieme a Cemal.

L'Ultima Puntata di Come Sorelle va in onda Stasera su Canale5.