Come Sorelle Anticipazioni: Stasera la Seconda Puntata della Soap su Canale 5

Anticipazioni TV

Torna stasera su Canale5 con il secondo appuntamento, la nuova Serie turca Come Sorelle. Ecco Anticipazioni e Trama della Puntata...

Secondo appuntamento Stasera, mercoledì 8 luglio 2020, su Canale 5 con la nuova Soap turca in otto puntate, Come Sorelle. La Serie racconta le vicende di tre donne o meglio tre sorelle, coinvolte in una vorticosa e a volte pericolosa ricerca della verità sul loro passato. Ipek Gecer sta per sposare Tekin, un uomo potente e malvagio che ha distrutto l'impero del padre di Ipek. Alle nozze si presentano due invitate molto speciali: Deren Kutlu e Cilem Akan, sorellastre della sposa. Le tre non si sono mai viste e non sapevano nulla l'una dell'altra. La cerimonia sembra il luogo adatto per conoscersi, ma le cose prendono una piega inaspettata...

Come Sorelle: Deve eravamo rimasti...

Nella prima puntata, Ipek sta per sposare Tekin. La giovane sa però che è lui, uomo malvagio e privo di sensibilità, ad aver distrutto la famiglia Gecer e ad aver rovinato suo padre. Nonostante tutto e con una grande sete di vendetta, la giovane indossa il suo abito da sposa. Prima delle nozze però una lettera cambia le carte in tavola. Ipek scopre di essere stata adottata e di avere tre sorelle. Decide così di invitare Deren e Cilem alla cerimonia, in modo da conoscerle. Tra loro c'è subito sintonia ma una tragedia le mette inaspettatamente con le spalle al muro. Tekin viene ucciso e le tre sorelle devono scoprire cosa sia successo davvero.

Leggi anche Il Segreto, oggi non va in onda: la soap Come Sorelle prende il suo posto

La Trama del Secondo Episodio in onda Stasera su Canale 5

Il secondo episodio di Come sorelle si concentrerà sugli accadimenti che seguiranno all’omicidio di Tekin. La mattina successiva alla drammatica morte giungerà infatti alla villa Sinan, figlio dell’uomo da sempre in pessimi rapporti con il padre. Nel frattempo, mentre Deren rientrerà a Izmir, Azra e Ipek si occuperanno di ripulire tutte le tracce del delitto consumato la sera precedente. Ma per Azra - migliore amica di Çilem, con la quale è cresciuta in orfanotrofio - le cose sono destinate a complicarsi, scoprirà infatti che Cilem è stata rapita e che il suo futuro marito Burak è stato ucciso. A motivare i delitti è un furto compiuto dalla donna tempo a dietro, aveva infatti incautamente rubato della droga a un trafficante.

La seconda puntata di Come Sorelle va in onda Stasera su Canale 5