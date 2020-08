Come Sorelle Anticipazioni: la Sesta Puntata della Fiction in onda mercoledì 12 agosto 2020

Anticipazioni TV

Torna mercoledì prossimo 12 agosto 2020 su Canale5 con il sesto appuntamento, la serie turca Come Sorelle. Ecco le Anticipazioni della prossima Puntata.

Torna su Canale 5 mercoledì 12 agosto 2020, la Serie made in Turchia in otto puntate, Come Sorelle. Prodotta dagli stessi autori di Cherry Season e di Bitter Sweet, fiore all'occhiello di Star TV, vede protagoniste tre donne o meglio tre sorelle, coinvolte in una vorticosa e a volte pericolosa ricerca della verità sul loro passato...

Come Sorelle: Cosa è successo nella Quinta Puntata

Nella Quinta puntata di stasera: Intenta a raccoglie le olive alla tenuta, Cahide si imbatte in Cemal, il quale, dopo un’accesa discussione, minaccia la donna di distruggere la vita delle sue figlie se non si piegherà al suo volere. Azra viene finalmente sottratta al suo aguzzino, Okan, da Cemal e Cilem. Quest’ultima però la ricatta, ordinandole di continuare a fingersi Cilem. Aras si reca alla tenuta per dire a Deren che il padre è disposto ad assumersi la colpa della truffa e a costituirsi. Aras però si trova però ad avere un violento faccia a faccia con Kenan, scontro che porterà a una rottura tra lo strozzino e Deren. Nel frattempo Cahide, nel tentativo di ritrovare le figlie, fugge da Cemal ma lo incontra di nuovo per strada. L’uomo le rivela la verità sull’omicidio di Tekin Malik, ucciso proprio dalle sue figlie.

Le Anticipazioni della Sesta Puntata in onda su Canale 5 mercoledì 12 agosto 2020

Nella sesta puntata di Come sorelle le ragazze, nonostante una buona dose di diffidenza iniziale, si impegnano per costruire un rapporto con la madre, Cahide. È un percorso complicato, non solo perché la donna è per loro tutte una completa estranea, ma anche perché sulle spalle di ognuna di loro pesa un oscuro passato. Riusciranno a superare unite le difficoltà e a ricostruire la famiglia?

La sesta puntata di Come Sorelle va in onda su Canale5 mercoledì 12 agosto 2020 alle 21.30.