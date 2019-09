Collateral: il film di Michael Mann con Tom Cruise e Jamie Foxx stasera in tv su Rete 4

Anticipazioni TV

Un thriller avvincente e raffinatissimo, con Cruise nell'inedita parte del villain.

Stasera in tv, alle 21:30 su Rete 4, andrà in onda Collateral, il thriller diretto da Michael Mann nel 2004 che vede protagonisti Tom Cruise e Jamie Foxx, e con, in ruoli di contorno, Jada Pinkett-Smith, Mark Ruffalo, Peter Berg, Javier Bardem e collaboratori abituali di Mann come Bruce McGill e Barry Shabaka Henley.

In Collateral Foxx è Max, un tassista di Los Angeles che all'aeroporto carica un passeggero, all'apparenza un distinto uomo d'affari. L'uomo, che si presenta come Vincent (Cruise), offre a Max una grossa somma affinché lo porti in giro per la città per tutta la notte, per poter sbrigare rapidamente i suoi affari. Dopo qualche titubanza, perché si tratta di un'irregolarità che potrebbe costargli la licenza, Max accetta: ma che il suo operato vada o meno contro il regolamento è l'ultimo dei suoi problemi quando scopre che Vincent non è un uomo d'affari ma un killer professionista. Il quale, vedendosi smascherato, obbliga con le armi il tassista a continuare a scorrazzarlo alla ricerca dei suoi bersagli.

Presentato fuori concorso al Festival di Venezia del 2004, Collateral ottenne da subito un grande successo di pubblico e critica, e valse a Jamie Foxx una nomination all'Oscar e al Golden Globe come miglior attore non protagonista. Numerose furono anche le lodi ricevute da Cruise, qui alle prese col ruolo per lui insolito del villain.

Pur avendo già sperimentato il digitale nel precedente Ali, è con questo film che Michael Mann inizia a usarlo massicciamente nei suoi lavori: Collateral è il primo film hollywoodiano a essere stato girato in grandissima parte con l'utilizzo della Viper FilmStream High-Definition Camera, particolarmente utile a Mann per la sua capacità di girare riprese in notturna anche in assenza di luci aggiuntive. Per la fotografia del film Dion Beebe e Paul Cameron vinsero un BAFTA.

Le musiche originali del film sono di James Newton Howard, ma nella colonna sonora si riconoscono anche brani di Audioslave, Calexico, The Roots e Johann Sebastian Bach, oltre che di Miles Davis, omaggiato esplicitamente in una scena ambientata in un jazz club.

Nelle scene inziali del film, ambientate all'aeroporto di Los Angeles, appare in un cammeo Jason Statham, che riprende in maniera ironica il suo personaggio di The Transporter.