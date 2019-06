Colin Firth in Una ragazza e il suo sogno stasera su Italia 1

Una ragazza e il suo sogno con Colin Firth e Amanda Bynes va in onda stasera 11 giugno 2019 su Italia 1 alle 21:20. La commedia di Dennie Gordon vede la giovanissima Daphne (Bynes), diciassette anni, decisa a conoscere suo padre. Quando lei fu concepita, l'unione tra sua madre Libby (Kelly Preston) e l'aristocratico inglese Henry (Firth) fu osteggiata dalla famiglia di lui, così Libby tornò negli States ed ebbe Daphne, di cui Henry ignora persino l'esistenza... fino ad ora. Daphne infatti si reca a Londra proprio per conoscere Herny, che si sta per sposare all'interno della sua cerchia di nobili inglesi e sta per entrare in politica... shock culturale?

Questo film è il secondo adattamento della commedia "The Reluctant Debutante" del drammaturgo britannico William Douglas-Home, completata nel 1955 e portata sullo schermo già tre anni dopo in Come sposare una figlia (1958) di Vincente Minnelli, con Rex Harrison e Sandra Dee.

Il titolo originale, "What a Girl Wants", è la citazione di una canzone di Christina Aguilera, sulla cresta dell'onda nel 2003, così com'era sulla cresta dell'onda Amanda Bynes, bambina prodigio con una sua serie comica su Nickelodeon, "The Amanda Show", poi con la serie romantica "Le cose che amo di te". Dopo il 2010 si sono perse le sue tracce.



Una ragazza e il suo sogno: il trailer del film