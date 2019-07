Club 57: intervista esclusiva a Riccardo Frascari al Giffoni Film Festival

Anticipazioni TV

Riccardo Frascari, alias JJ Fontana, si racconta in esclusiva a Comingsoon.it durante il quinto giorno del Giffoni Film Festival 2019, dedicato al mondo di Rainbow.

Alla 49esima edizione del Giffoni Film Festival durante il Rainbow Teen Day, tenutosi nel corso della quinta giornata abbiamo incontrato Riccardo Frascari, l’attore protagonista di Club 57, la nuova serie coprodotta da Rainbow e Nickelodeon in collaborazione con Rai Ragazzi. Partita il 15 aprile su Rai Gulp, il teen show racconta la storia di due giovani di oggi, Eva e Ruben, catapultati negli anni ’50. L’incontro tra due mondi così apparentemente diversi porterà alla nascita di un’avvincente storia d’amore, accompagnata da un mix di musica e salti nel tempo. In Club 57 il ventunenne Riccardo interpreta il protagonista il sedicenne JJ Fontana che con la sua giacca di pelle, lo sguardo da ribelle e i capelli con ciuffo voluminoso ci ricorda un po’ il Fonzie di Happy Days.

Abbiamo fatto una chiacchierata con Riccardo, un ragazzo semplice che come tutti suoi coetanei ama passare del tempo con la famiglia, con gli amici e con il suo cane. Un comunissimo giovane che si è calato nei panni di un adolescente degli anni ’50 con modi e interessi totalmente diversi da quelli dei ragazzi di oggi! “Stimolante” è stato l’aggettivo usato da Frascari per definire la preparazione del personaggio di JJ, che gli ha richiesto un grande studio. Ha visto molti film di quel periodo, letto libri di moda e articoli di sociologia, da cui ha appreso i comportamenti tipici della generazione 50s, tra cui alcune “regole di galateo” per chiedere a una ragazza di uscire o la maniera per approcciarsi a lei. Dopo questo studio di usi e costumi ha concretizzato il lavoro, divertendosi a girare scena dopo scena, a parte forse – ammette – quelle dei litigi amorosi…”ma fanno parte anche quelli della vita!”.

L’attore sembra molto affezionato al suo personaggio, JJ, che insegue il suo sogno, quello di riuscire un giorno a cantare nello show televisivo Club 57, per il quale lavora come tecnico delle luci, e finire sotto i riflettori che lui stesso ha montato. JJ subisce un’evoluzione nel corso della serie, dice Riccardo, ritrovando la fiducia in se stesso attraverso l’amore per Eva e la sua famiglia. È un osso duro, non si arrende mai: anche quando gli vengono sottratte sotto i suoi occhi molte opportunità per emergere, JJ continua a lottare per dimostrare il suo talento. Proprio quest’ultimo, secondo il suo interprete, è il messaggio che il personaggio trasmette al giovane pubblico, ovvero mai smettere di credere in se stessi e nel proprio talento.

Accolto dai suoi fan sul Blue Carpet del Festival, Riccardo si è detto entusiasta di questa esperienza a Giffoni, tanto che gli piacerebbe tornare negli anni successivi. L’elemento che lo ha colpito di più sono proprio i giovani giurati del Festival, un ruolo che anche lui avrebbe voluto coprire. Vedere questi ragazzi così appassionati lo ha fatto sentire parte di loro, soprattutto perché l’attore adora talmente andare al cinema che ci ha confessato che a volte va in sala da solo per rilassarsi e isolarsi qualche ora dal resto del mondo con un bel film!