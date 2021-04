Città Segrete: Stasera su Rai 3 Corrado Augias ci porta alla scoperta di Palermo

Anticipazioni TV

Dall'epoca di Federico II, fino ai giorni nostri: Stasera su Rai 3 con la nuova puntata di Città Segrete, Corrado Augias ci porta alla coperta della meravigliosa città siciliana.

Nella terza dell'edizione 2021 di "Città Segrete", in onda sabato 3 aprile alle 21.45 su Rai3, Corrado Augias ci porta alla scoperta di Palermo.

E' il racconto di una città speciale, enigmatica, da sempre crocevia del Mediterraneo: porto franco, mercato aperto, frontiera e crogiuolo di civiltà, di culture, di etnie, di ragioni e di religioni. Palermo la meticcia, dove i campanili convivono con decorazioni orientali e cupole islamiche. Nata fenicia, poi greco-bizantina, prima che nell’anno 831 i saraceni ne facessero una della loro capitali: "Al Aziz", la splendida, ricca di 300 moschee. Nella puntata di Stasera di Città Segrete, Corrado Augias ci accompagnerà in una narrazione della sua Palermo: dall'epoca di Federico II, fino ai giorni nostri con l'omicidio di Pino Puglisi. In una lettura dei luoghi e delle vicende che è certamente storica, artistica, ma anche politica, per ricostruire il senso più profondo che alcuni monumenti e storie hanno avuto per il nostro vivere civile.

Augias condurrà lo spettatore non solo sui luoghi e le vie della città, ma terrà il filo del racconto anche in uno studio virtuale, una sorta di grande "terrazza" affacciata su Palermo, tra oggetti 3D e mappe virtuali.



L'appuntamento con Corrado Augias alla scoperta di Palermo in Città Segrete è per stasera, sabato 3 aprile 2021, alle 21.45 su Rai 3