Chiara Lubich, una donna senza paura: intervista a Cristiana Capotondi e Giacomo Campiotti

Anticipazioni TV

In onda stasera, 3 gennaio, in prima serata su Rai1, Chiara Lubich racconta gli anni giovanili della trentina che fondò il movimento dei focolari. Ce ne parlano la protagonista Cristiana Capotondi e il regista Giacomo Campiotti.

Siamo nel 1943, in una Trento colpita dai bombardamenti e della violenta occupazione delle truppe naziste. Una giovane studentessa di filosofia, Chiara Lubich, cresciuta in una famiglia socialista, risponde a tanta sofferenza avvicinandosi a Dio, facendo voto di castità, ma non diventando suora, preferendo coinvolgere poche fidate coetanee per cercare di combattere pregiudizi e luoghi comuni dell’epoca, specie in una realtà di provincia, aiutando semplicemente più gente possibile.

Il suo nome è poi diventato noto come quello della fondatrice di un movimento, quello dei Focolarini, che riunisce alcuni milioni di persone in ogni angolo del mondo, pur con le sue iniziali difficoltà di convivenza con il Vaticano, che la fiction Chiara Lubich racconta, decidono di concentrarsi nei primi anni e sui primi volti entusiasti e giovanili delle sue compagne di impegno. Il film tv, diretto da Giacomo Campiotti e con Cristiana Capotondi nei panni della protagonista, andrà in onda stasera, 3 gennaio, in prima serata su Rai1, prodotto da Eliseo Multimedia di Luca Barbareschi.

“Devo ringraziare la testardaggine e la capacità di Giacomo nel tirar fuori la semplicità e la follia della storia di una donna che sembrerebbe circoscritta al mondo religioso, ma è semplicemente una donna con una visione politica,” ha dichiarato la protagonista nel corso di una conferenza stampa via Zoom. ”Forse è quello che servirebbe oggi, l’idea di mettersi tutti insieme per qualcosa, che per lei era la fratellanza umana. È stata un’esperienza molto bella e immersiva, girato con le mie colleghe, ricostruendo il piccolo primo focolare, sperando che possa arrivare nell’animo degli spettatori verso un nuovo anno che si lasci alle spalle questo 2020 orribile.”

A proposito di primo nucleo, il film è corale, e insieme alla Lubich/Capotondi ci sono Ines (Aurora Rufino), Giosy (Miriam Cappa), Graziella (Greta Ferro), Dori (Sofia Panizzi) e Natalia (Valentina Ghelfi). Come dice la Rufino, “ci siamo aiutate e supportate tutti i giorni, l’amore che si è creato è così speciale e diverso.”

Sul lavoro di gruppo insiste anche il registe, Giacomo Campiotti. “Il Motto era tutti siamo uno, niente come il Codid ce lo insegna, da cui ne usciamo tutti o nessuno, siamo legati uno all’altro, un concetto che va molto oltre le religioni, essere consapevoli del dono della vita, come rapportarci agli altri e occupare il nostro tempo. È il dovere di ciascuno, oggi, non certo solo delle persone credenti. Il mondo, anche per responsabilità delle televisioni, si è perso un po’, perché non affrontiamo argomenti fondamentali ma ritenuti magari difficili. Mi sembra che la Rai in questo caso dimostri di stare facendo servizio pubblico. Sono felice di far parte della famiglia RAI. cercando di dare Il mio contributo, con l’aiuto di queste straordinarie attrici nel rispetto e ricchezza delle differenze. La sceneggiatura era la più difficile della mia carriera, correva sul filo del rasoio: o boiata o se avesse avuto grazia e leggerezza avrebbe potuto parlare a tutti.”

Secondo il produttore, Luca Barbareschi, “Campiotti ha fatto un film che è una metafora di speranza e coraggio, non un film religioso. Simbolo di semplicità e passione, di voglia di riunire le persone insieme. Il focolare riunisce intorno a una luce. Chiara Lubich aveva dentro tutte queste cose.”

“Era una donna senza paure”, ha detto Cristiana Capotondi, “e i giovani che ho incontrato preparandomi al film mi hanno fatto capire come la generazione a cui lasceremo o il paese è senza pura, e la cosa mi fa molto piacere. Sono cresciuta in una famiglia mista, rispettosa di due sensibilità religiose, ebraica e cattolica. Quella monoteista è una grande famiglia, ho sviluppato un relativismo che mi pone in maniera molto laica nei confronti del mondo. Credo che la religione debba muoversi verso il benessere degli esseri umani e oggi non si può non considerare l’immensità delle relazioni. Una visione che ha fortemente e positivamente influito sull’attività di Chiara Lubich. I focolari sono 2 milioni in 180 paesi del mondo e poco prima della morte riusciva a parlare per via radiofonica in tutto il mondo, già negli anni ’80, capendo che c’era bisogno di condividere i valori, come noi facciamo oggi con zoom. Raccontiamo il 1943, quando Chiara ha 23 anni e inizia un percorso che non sa dove la porterà, tanto che risponde dicendo che non vuole costruire niente, ma semplicemente rispondere al dolore della guerra. Partendo dall’idea di essere una giovane donna che vede la sua città bombardata dagli alleati, mi sono commossa, perché la guerra è raccontata talmente bene che ti trasmette dolore. Penso che magari un po’ ci somigliamo.”