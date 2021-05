Chiamami Ancora Amore: le Anticipazioni sulla Fiction di Rai 1 che parte Stasera

Anticipazioni TV

Un grande amore, un colpo di fulmine e poi una fine dolorosa, con un figlio di mezzo, tutte le anticipazioni su Chiamami Ancora Amore, in onda da stasera 3 maggio su Rai 1, una delle fiction più interessanti della stagione.

Uno sguardo e Cupido colpisce subito, senza indugi, in Chiamami ancora amore, in onda da stasera per tre prime serate su Rai 1. Enrico e Anna si innamorano subito, dopo essersi incrociati appena in riva al lago in riva al quale Enrico gestisce un bar, e dove lei era in vacanza. Lui viene dalla provincia e si accontenta di modesti traguardi e di una famiglia da costruire, lei è di città, viene da una famiglia benestante e vorrebbe diventare medico, come il padre. Ma la vita sceglierà strade diverse per loro, un bambino in arrivo e un amore così intenso non supererà la stanchezza del tempo.

Chiamami Ancora Amore, le Anticipazioni sulla nuova Fiction da stasera su Rai 1

Una storia che racconta la discesa agli inferi di una coppia che, dopo anni di passione, rispetto e amore, si ritrova alla resa dei conti con un matrimonio che non funziona più. Greta Scarano è Anna, Simone Liberati è Enrico, in una serie diretta da Gianluca Maria Tavarelli e creata da Giacomo Bendotti.

Due mondi così diversi che un tempo apparivano complementari, divengono giorno dopo giorno, anno dopo anno, sempre più distanti fino a diventare decisamente incompatibili. Ma come può un grande amore trasformarsi in un sentimento che rasenta l’odio e il disprezzo? E come gestire tutta l’acredine sgorgata nel rapporto con i figli, spettatori inconsapevoli della disgregazione famigliare come degli affetti fondanti per la crescita di ognuno?

Un viaggio nel “mistero” dei sentimenti e nelle difficoltà di una coppia che scoppia. Dinamiche genitoriali distorte dalle incomprensioni e dalle cieche rappresaglie di chi non è riuscito a mantenere viva la fiamma della comprensione e del rispetto reciproco. La trasformazione di quello che era un grande amore in una guerra famigliare fatta di ripicche e fendenti al cuore.

La serie è una produzione Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, in associazione con About Premium Content, con Greta Scarano, Simone Liberati e con la partecipazione di Claudia Pandolfi, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli, creata da Giacomo Bendotti.

Chiamami ancora amore va in onda stasera alle 21.25 su Rai1.