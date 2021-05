Chiamami Ancora Amore: le Anticipazioni sul secondo Appuntamento di Stasera su Rai 1

Anticipazioni TV

Stasera nuovo appuntamento, il secondo, con la fiction di Rai 1 fra dramma e storia d'amore, che nasce e muore, dal titolo Chiamami ancora amore con Greta Scarano e Simone Liberati. Tutte le anticipazioni

Un amore, partendo dalla sua crisi irreversibile che lascia strascichi dolorosi, raccontandone però anche i momenti lieti, dall'innamoramento a prima vista alla sincera passione. Una storia appassionante, Chiamami ancora amore, scritta con grande sensibilità da Giacomo Bendotti e diretta da Gianluca Maria Tavarelli. Vi presentiamo le anticipazioni sulla seconda puntata, in onda stasera in prime time su Rai 1, con la coppia protagonista composta da Greta Scarano e Simone Liberati.

Chiamami ancora amore è un viaggio nel mistero dei sentimenti e nelle difficoltà di una coppia che scoppia. Dinamiche genitoriali distorte dalle incomprensioni e dalle cieche rappresaglie di chi non è riuscito a mantenere viva la fiamma della comprensione e del rispetto reciproco. E’ una produzione Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, in associazione con About Premium Content, interpretata da Greta Scarano, Simone Liberati e con la partecipazione di Claudia Pandolfi, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli.

Le Anticipazioni sulla Puntata di Stasera di Chiamami Ancora Amore

Nel secondo appuntamento, quello. di stasera, l’assistente sociale indaga sui primi mesi di vita di Pietro e sulle capacità di cura della madre. A obbligarla a questa mossa sono le accuse rivolte da Enrico ad Anna e le prove che lui ha raccolto per dimostrare il comportamento della moglie all’epoca. Rosa Puglisi interroga prima il pediatra del bambino e poi tutte le figure che possono restituirle uno sguardo su quel periodo. Infine decide di affrontare direttamente Anna. Solo dal confronto con lei saprà riconoscere se si tratta di una buona madre o se i suoi errori sono davvero imperdonabili come sostiene il marito. Ma Enrico passa presto da accusatore ad accusato. L’assistente sociale si accorge di alcuni episodi sospetti nel passato del figlio. Rosa Puglisi raccoglie la testimonianza dell’allenatore della scuola calcio di Pietro e la confronta con un accesso insolito al pronto soccorso. I segnali di allarme sembrano confermati sia dall’aggressività mostrata da Enrico verso la moglie a partire dall’inizio della separazione in tribunale, sia dal comportamento di Pietro, il quale fa di tutto per allontanarsi da suo padre, come volesse cancellarlo dalla propria vita.

Chiamami ancora amore va in onda stasera alle 21.25 su Rai1.