Chi l'ha visto? Anticipazioni: la puntata del 14 novembre 2018

Questa sera, 14 novembre 2018, andrà in onda su Rai 3 un nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, il programma di Federica Sciarelli che si occupa di persone scomparse e casi irrisolti. Al centro della puntata di oggi sarà la vicenda di Maria Henselmann. La conduttrice intervisterà in studio la protagonista di questa storia, tentando di fare chiarezza: la ragazza scomparsa nel 2013 a soli 13 anni, si è rifatta viva solo quest'anno raccontando una storia a tratti inverosimile. Riepiloghiamo insieme i fatti:

Maria Henselmann scompare nel 2013 all'età di 13 anni da Friburgo, paese della Germania al confine con la Svizzera. La piccola, ora 18enne, si era data ad un'apparente fuga d'amore con il 53enne Bernhard Haase. L'uomo, sposato e con un buon lavoro, aveva iniziato a frequentarsi clandestinamente con Maria già nel loro Paese quando la ragazzina aveva solo 11 anni. I due decidono così di scappare in Italia, ma da qui abbiamo due versioni dei fatti molto discordanti, rilasciate entrambe dalla giovane Maria.

Secondo la prima versione, la ragazza ha raccontato di essere fuggita volontariamente insieme all'uomo, abbandonandolo però in Polonia poco dopo la partenza per proseguire da sola in bicicletta, fino a raggiungere Milano. In seguito a tale dichiarazione, Haase è stato arrestato con l'accusa di sottrazione di minore e violenza sessuale. E' a questo punto che Maria ha ritrattato dando una seconda versione dei fatti:

Ha raccontato agli inquirenti di aver lasciato la Germania insieme all'uomo e di essere stata con lui tutto questo tempo, raggiungendo la Sicilia due anni fa. Effettivamente i fuggitivi erano clandestinamente residenti a Licata con le identità di padre e figlia. La notizia dell'arresto di Bernhard e la scoperta della verità, ha sconvolto tutti i cittadini del paese ormai affezionati alla presunta famiglia.

Questa sera a Chi l'ha visto? Federica Sciarelli intervisterà in esclusiva Maria Henselmann, in diretta alle 21.15 su Rai 3.