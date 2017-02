Chi c'è a Sanremo stasera: gli ospiti della serata finale del Festival

Archiviata la quarta serata del Festival di Sanremo 2017 che ha visto la vittoria nella categoria Nuove proposte di Lele e della sua canzone Ora mai, dell'assegnazione del Premio della critica Mia Martini e del premio della sala stampa Lucio Dalla rispettivamente a Maldestro e a Tommaso Pini, ma anche l'eliminazione definitiva dalla categoria Campioni di Ron, Giusy Ferreri, Al Bano e Gigi D'Alessio, siamo giunti all'appuntamento con la quinta e ultima serata del Festival.

Ecco dunque chi sono gli ospiti principali della serata finale di Sanremo 2017:

A dare il via allo show saranno i Ladri di carrozzelle, gruppo musicale rock formatosi nel 1989 e che da allora è sempre stato composto unicamente da cantanti e musicisti disabili. Questa sera al Festival di Sanremo eseguiranno dal vivo il brano Stravedo per la vita che sarà dedicato a Piero Petrullo, ex componente della band, morto suicida qualche giorno fa.



Gli altri ospiti che si alterneranno alle esibizioni dei 16 cantanti big della categoria Campioni rimasti in gara per la finale di questa sera, c'è Zucchero, per la prima volta a Sanremo dopo la sua ultima partecipazione in gara nel lontano 1986, escludendo il duetto con sua figlia Irene nel 2009. Il cantante proporrà alcuni dei suoi brani di maggior successo e, come lui stesso ha annunciato, farà un duetto virtuale con Luciano Pavarotti.

Ci saranno poi il cantante spagnolo Alvaro Soler, noto da noi anche per essere stato giudice a X Factor, il Masterchef Carlo Cracco, Geppi Cucciari e Enrico Montesano, per la parte comica dello show, e la bellisima modella 27enne di origini siciliane Tina Kunakey, che ha "sostituito" Monica Bellucci nel cuore dell'attore francese Vincent Cassel.

Sul palco dell'Ariston saliranno anche Alessandra Mastronardi, Diana Del Bufalo e Giusi Buscemi per presentare C'era una volta Studio Uno di cui sono protagoniste. La miniserie che racconta il celebre varietà televisivo degli anni 60, andrà in onda su Rai Uno lunedì 13 e martedì 14 febbraio in prima serata.



Altro ospite della serata finale di Sanremo 2017 Emanuele Fasano, giovanissimo pianista diventato un fenomeno virale grazie ad un video che lo ritrae mentre suona il pianoforte di una stazione ferroviaria.

Ci saranno poi, a sorpresa, Paolo Vallesi e Amara che canteranno Pace. La canzone non era riuscita a entrare nella selezione ufficiale del Festival ma pare che avesse molto colpito Carlo Conti, che ha voluto in qualche modo ripescarla.

Infine, segnaliamo Il Premio alla carriera a Rita Pavone, che quest'anno è tra i giurati della Giuria degli Esperti.