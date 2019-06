Chernobyl: debutta stasera la nuova serie di Sky Atlantic

Stasera, lunedì 10 giugno 2019, alle 21.15 in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su NOWTV, fa il suo debutto la serie in cinque episodi: Chernobyl. A distanza di 33 anni dalla catastrofe, la serie cerca di raccontare, senza filtri, le vicende legate all’esplosione della centrale nucleare nell’ex URSS. Il tutto è visto attraverso gli occhi degli uomini che vissero la tragedia, tra errori, atti di eroismo, presunzione e coraggio.

Nel cast della serie: Jared Harris, nei panni di Valery Legasov, il fisico russo che per primo ha compreso le drammatiche conseguenze dell'incidente; Stellan Skarsgård in quelli di Boris Shcherbina, vice primo ministro sovietico, capo della commissione URSS istituita poco dopo il disastro; Emily Watson è Ulana Khomyuk, fisica nucleare sovietica impegnata a indagare sulle cause del disastro; Jessie Buckley è invece Lyudmilla Ignatenko, moglie di Vasily, un vigile del fuoco esposto alle radiazioni della centrale nucleare.

Scopriamo insieme le anticipazioni della prima puntata di stasera in onda su Sky Atlantic a partire dalle 21.15:

Dopo un breve prologo, ambientato due anni dopo la catastrofe, Chernobyl scaraventa subito lo spettatore dentro i fatti della tragica notte del 26 dicembre 1986. Le vicende sono raccontate attraverso le storie degli ignari cittadini e dei tecnici della centrale. Con un crudo realismo, vengono mostrate le discutibili misure di sicurezza prese dai responsabili dell'impianto, i quali sottovalutarono la portata dell'incidente...





È il 26 aprile 1986, durante un test, il reattore numero 4 della centrale nucleare ucraina di Chernobyl esplode, contaminando l'aria di materiale radioattivo. Mentre i tecnici e ingegneri tentano di arginare il danno e capirne la portata, i vigili del fuoco intervengono per spegnere l'incendio. Non molto lontano, nella cittadina-dormitorio dove vivono i lavoratori della centrale e le loro famiglie, migliaia di persone assistono inermi all'esplosione. A distanza di poche ore, il professor Valery Legasov riceve una telefonata dal Cremlino: farà parte della commissione d'inchiesta sul disastro nucleare di Chernobyl.