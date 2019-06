Chef - La ricetta perfetta, il film con Jon Favreau e Scarlett Johansson stasera in tv

Oggi sembra quasi che i cuochi siano tutti in tv, e comunque che il loro sia un lavoro da privilegiati, se non da star. Ma chi ha messo anche solo una volta il piede nella cucina di un ristorante, o magari ha letto qualche libro del compianto Anthony Bourdain, sa benissimo che quello del cuoco è un lavoro faticosissimo, massacrante, difficilissimo. Sul piano fisico come su quello psicologico.

Un film che racconta bene questo aspetto - anche se ovviamente poi ci romanza un po' su, e lo fa con divertita leggerezza- e racconta bene cosa voglia dire oggi essere un cuoco di fama ai tempi di internet e dei social network, e negli anni in cui è scoppiata la mania per il food, è quello che potete vedere stasera in tv alle 21:20 su Rai 3, che s'intitola Chef - La ricetta perfetta. Laddove la ricetta non è solo da intendersi in senso letterale, ma è anche la ricetta di una vita felice ed equilibrata.

Lo chef di questo film è Jon Favrau, cuoco di grido losangelino che, dopo una recensione negativa di un feroce critico gastronomico, ingaggia un duello social dal quale esce sconfitto nel peggiore dei modi: perdere il lavoro. Per ogni porta che si chiude, però, si apre un portone, dicevano le nostre nonne, e allora ecco che il nostro cuoco può recuperare il tempo perduto con la sua famiglia aprendo con l'ex moglie e il figlio un food truck specializzato in cibo cubano che otterrà un grande successo, e che rilancerà la sua carriera con l'aiuto, anche, di un inaspettato ex rivale...



Chef - La ricetta perfetta: Il trailer italiano del film - HD

Del film Favreau è chef in più di un senso, visto che lo ha diretto lui stesso dopo i successi ottenuti dietro la macchina da presa con film come i primi due Iron Man cinematografici e prima di quello ottenuto col Il libro della giungla in live action. Al suo fianco, nel cast, ci sono la simpaticissima e sensuale Sofia Vergara (la ex moglie), Emjay Anthony (suo figlio) e una serie di comprimari di gran lusso, che vanno da Scarlett Johansson fino a Dustin Hoffman, passando per John Leguizamo, Oliver Platt, Bobby Cannavale, Amy Sedaris e un immancabile cammeo di Tony Stark in persona, Robert Downey Jr..

Per il film Favreau ha condutto un lungo periodo di apprendistato presso Roy Choi, popolare cuoco losangelino che ha dato vita a una popolare catena di food truck che preparano pietanze che mescolano la cucina coreana con quella messicana.

Oliver Platt, che invece nel film interpreta il ruolo del critico gastonomico, ha affiancato per un periodo suo fratello, che nella vita svolge proprio quella professione lì.