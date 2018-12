Che Tempo che fa: tra gli ospiti di stasera Raffaella Carrà, Gianluca Vialli e Nanni Moretti

Nuova puntata di Che Tempo Che Fa, stasera domenica 2 dicembre 2018, torna il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Scopriamo insieme gli ospiti di oggi:

Incontreremo l’icona della tv e della musica italiana Raffaella Carrà, in uscita con il suo primo disco dedicato al Natale Ogni volta che è natale e dal prossimo 28 marzo sul piccolo schermo di Rai 3 con il nuovo show La mia casa è la tua.



Dopo averlo presentato in anteprima al Festival di Torino, Nanni Moretti sarà in studio per parlare di Santiago, Italia, il suo nuovo film documentario in uscita nelle sale giovedì prossimo, 6 dicembre.



Santiago, Italia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



A seguire, l’ex attaccante che ha fatto la storia del calcio del nostro paese Gianluca Vialli, nelle librerie con Goals. 98 storie + 1 per affrontare le sfide più difficili, il libro verità in cui racconta della sua dura battaglia contro il cancro. E ancora, un grande ritorno, dopo aver presentato nel salotto di Fazio i suoi primi singoli, Marco Mengoni, ci farà ascoltare stasera i nuovi brani tratti dall'ultimo album Atlantico. Il cantate sarà in tour dal prossimo 27 aprile con il #MengoniLive2019, oltre alle tappe italiane sono previsti anche ben 5 concerti a Berlino, Zurigo, Monaco, Parigi e Madrid.



Dalla musica leggera a quella classica: come di consuetudine, il 7 dicembre, festa di Sant'Amborgio, sarà inaugurata la nuova stagione del Teatro Alla Scala. In collegamento dal tempio mondiale della musica, il Maestro Riccardo Chailly ci parlerà de l’Attila di Giuseppe Verdi, l'opera da lui diretta, con la regia di Davide Livermore, che apre la stagione lirica 2018/2019.

Questa settimana inoltre i riflettori di "Che Tempo che fa" si accenderanno sui racconti dello scrittore Roberto Saviano.

Anche in questa puntata la consueta analisi competente rispetto a temi che riguardano tutti gli italiani di Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani

Nella seconda parte di Che tempo che Fa, quella del Tavolo, oltre agli ospiti fissi, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti e Fabio Volo incontreremo: il giornalista e conduttore Osvaldo Bevilacqua nelle librerie con "Tesori e Segreti di Roma - Viaggio nella Città Infinita", lo showman Jerry Calà e la schermitrice Elisa Di Francisca che ai mondiali ha ottenuto 13 medaglie di cui 7 d’oro e agli Europei 16 medaglie di cui 12 d’oro

E Ancora Alba Parietti, Massimo Ciavarro, la cantante Baby K negli store con il nuovo album "Icona"e Lello Arena.

L'appuntamento con Fabio Fazio e suoi ospiti di Che Tempo che fa è per questa seraalle 20.30 su Rai 1