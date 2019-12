Che Tempo Che Fa, ospiti di stasera: Roberto Benigni e Matteo Garrone presentano Pinocchio

Anticipazioni TV

Stasera su Rai2 una nuova puntata dello show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli ospiti.

Stasera, domenica 15 dicembre, a partire dalle 21.00 su Rai2, nuova puntata di Che tempo che fa, il programma presentato da Fabio Fazio insieme a Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Si partirà alle 19.30 con il Che Tempo che farà, un’anteprima dello show in prima serata, in cui Fazio e il Mago Forest annunceranno gli ospiti, incontreranno nella platea persone con storie da raccontare e daranno un'anticipazione dei servizi degli inviati speciali Raul Cremona, Ale & Franz, Gigi Marzullo.

Una puntata da non perdere con tre importanti esclusive: in occasione dell’uscita, il prossimo 19 dicembre 2019, dell’attesissimo film Pinocchio, il premio Oscar Roberto Benigni e il pluripremiato regista Matteo Garrone, saranno ospiti di Fazio.

Pinocchio: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Leggi: Pinocchio: la nostra intervista a Matteo Garrone, Roberto Benigni e Federico Ielapi

Incontreremo inoltre, John Bercow, per 10 anni Speaker della Camera dei Comuni del Regno Unito, il cui mandato si è concluso lo scorso 4 novembre e dove ha urlato 14mila volte la parola “Order”, secondo un calcolo della BBC. E ancora il grande architetto e Senatore a vita Renzo Piano, al lavoro ora sul nuovo ponte Morandi a Genova e su quattro nuovi progetti a Milano, Roma, Padova e Siracusa, inseriti nell’iniziativa G124 rivolta alle periferie.

Altri ospiti della puntata: il sindacalista Maurizio Landini, segretario generale della CGIL ed ex segretario generale della FIOM; il giornalista Giampiero Mughini; il mattatore Enrico Brignano con un monologo inedito; l’attrice e conduttrice televisiva Emanuela Folliero.

Segue il Che Tempo Che Fa - Il tavolo, con gli interventi di Nino Frassica, Gigi Marzullo,Mago Foreste Raul Cremona. Ospiti: il cantautore Gazzelle, ora in radio con Una canzone che non so, l’attore Lello Arena e il volto storico della Rai Rosanna Vaudetti, per quasi 40 anni Signorina buonasera. Al tavolo tornerà anche Emanuela Folliero.

Che tempo che fa va in onda stasera alle 21.00 su Rai2.