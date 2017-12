Che tempo che fa: ospiti di stasera 10 dicembre 2017

Questa sera, domenica 10 dicembre 2017, nuovo appuntamento con Che tempo che fa, il talk show di Rai1, condotto da Fabio Fazio con la partecipazione fissa di Luciana Littizzetto, Nino Frassica e Filippa Lagerback. Scopriamo insieme chi sono gli ospiti di oggi:

Ospiti principali in questa prima serata di Rai1 sono gli U2. Come già successo 3 anni per "Songs Of Innocence", anche questa volta Bono e compagni hanno scelto il programma di Fazio per presentare ufficialmente in Italia il loro nuovo album "Songs Of Experience", pubblicato il 1 dicembre scorso e ideale seguito del loro precedente album, doppio Platino nel nostro paese.



Oltre a una delle più grandi band rock del mondo, Che tempo che fa di stasera ospiterà anche:



Per lo spazio dedicato alla politica, l'ospite di questa sera sarà la seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato Pietro Grasso, che si prepara a guidare il movimento "Liberi e uguali" in vista delle prossime elezioni politiche che si svolgeranno in primavera.



Ci sarà poi la celebrazione di un programma culto della tv italiana del passato: 30 anni fa, dal 14 dicembre 1987 all'11 marzo 1988 in seconda serata su Rai2, andava in onda un programma che ha fatto la storia della tv italiana degli ultimi decenni. Il titolo era Indietro tutta e la suo timone c'era Renzo Arbore con tanto di alta unforme da ufficiale della Marina. Il conduttore del programma, che prendeva in giro i tanti quiz in voga all'epoca, con tanto di finti sponsor (il celebre Cacao Meravigliao) e pseudo veline, era Nino Frassica. Arbore e Frassica saranno questa sera da Fazio per presentare Indietro tutta (30 e l'ode), due puntate speciali in onda in prima serata su Rai2, il 13 e il 20 dicembre, per celebrare il trentennale della storica trasmissione e che vedranno la 35enne conduttrice e cantante Andrea Delogu affiancare i due protagonisti.





Tra gli ospiti di questa sera di Che Tempo che Fa ci saranno due ballerini, dalla vita e dai percorsi totalmente diversi: Roberto Bolle e Ahmad Joudeh. Il primo non ha certo bisogno di presentazioni. Il secondo è un ballerino siro-palestinese di 27 anni, nato e cresciuto in un campo profughi palestinese di Damasco, vincitore nel 2014 della versione araba del talent show So You Think You Can Dance. Dal 2016 vive e studio balletto in Olanda dopo essere fuggito dal suo paese d'origine, minacciato di morte dall'Isis. Joudeh sarà uno degli ospiti di "Roberto Bolle danza con me", il programma in onda il 1 gennaio prossimo su Rai1.



Tra gli ospiti della prima parte del programma Fabio Volo, che presenterà il suo nuovo successo editoriale "Quando tutto inizia" e il cantante Francesco Gabbani.



Nella seconda parte del programma, ovvero Il Tavolo di Che tempo che fa, oltre agli ospiti fissi Fabio Volo, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti e Vincenzo Salemme, gli altri ospiti saranno Renzo Arbore, Francesco Mandelli, il cantante Mal che festeggia il 40simo anniversario di "Furia Cavallo del West", la celebre sigla televisiva, lo chef Carlo Cracco, Pau Donés del gruppo musicale Jarabedepalo. Al tavolo di Fazio ci sarà anche Francesca Piccinini, la 38enne pallavolista con al suo attivo 800 partite da professionista e vincitrice di campionati Italiani, Europei e Mondiali.



L'appuntamento con Che Tempo che Fa è per stasera alle 20.35 su Rai1.