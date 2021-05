Che Tempo Che Fa: Gli Ospiti di Stasera 9 maggio 2021

Anticipazioni TV

Stasera su Rai3 torna Che Tempo che Fa. Scopriamo tutti gli Ospiti della Puntata di Oggi dello show condotto da Fabio Fazio.

Nuovo appuntamento, stasera domenica 9 maggio 2021 alle 20.00 su Rai3, con Che tempo che fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano.

Anticipazioni e Ospiti della Puntata di Stasera di Che Tempo che Fa

Ospiti della puntata: Il Presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli. Il quattro volte Premio Oscar Woody Allen, dal 6 maggio nelle sale italiane con il film Rifkin’s Festival da lui scritto e diretto. Con all’attivo quarantanove film per il cinema, Woody Allen è uno dei registi statunitensi più prolifici e nella sua lunga carriera, oltre ai quattro Oscar, ha vinto tre Golden Globes, sette BAFTA, due Grammy, la Palma d’Oro onoraria al Festival di Cannes, due Premi César, cinque David di Donatello, un Nastro d’Argento, l’Orso d’Argento alla carriera e il Leone d’Oro alla carriera.

Leggi anche Woody Allen Stasera ospite di Fabio Fazio su Rai3 per presentare Rifkin’s Festival

E ancora: Mara Venier, nelle librerie con il libro Mamma, ti ricordi di me?, in cui ripercorre il suo rapporto con la madre Elsa; il virologo Roberto Burioni; Michele Serra, in uscita il 13 maggio con il suo nuovo libro per ragazzi Osso. Anche i cani sognano; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; Sigfrido Ranucci. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo; ospiti: Lillo; Geppi Cucciari; Lello Arena; Orietta Berti.

Che tempo che fa va in onda stasera alle 20.00 su Rai3.