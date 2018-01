Che tempo che fa: gli ospiti di stasera 7 gennaio 2018

Torna dopo la pausa natalizia, stasera 7 gennaio 2018, Che tempo che fa, il talk show di Rai1, condotto da Fabio Fazio con la partecipazione fissa di Luciana Littizzetto, Nino Frassica e Filippa Lagerback. Scopriamo insieme chi sono gli ospiti di oggi:

Presenze d'eccezione per questa prima puntata del 2018, come vi abbiamo già annunciato attraverso la nostra sezione musica, incontreremo infatti i Måneskin, guppo finalista di X Factor composto dal frontaman Damiano (18), Victoria al basso (17), Thomas alla chitarra (16), e Ethan alla batteria (17).

E dal piccolo schermo si passerà poi al grande schermo con l'attore e regista romano Carlo Verdone impegnato nella promozione del suo nuovo film Benedetta follia, con la giovane rivelazione Ilenia Pastorelli, nelle sale dal prossimo 11 gennaio 2018.

Sarà poi la volta dell'intervista che vedrà protagonista lo storico conduttore, con una lunga carrierà proprio in Rai, Pippo Baudo, che in vista del Festival di Sanremo - da lui condotto per molti anni - ci rivelerà qualche segretuccio sulla kermesse canora più famosa d'Italia.

Non mancherà poi il momento dedicato alla politica. Dopo Di Maio, Berlusconi, Renzi e Grasso, sarà la volta di Paolo Gentiloni il premier uscente ha infatti accettato il faccia a faccia di Che tempo che fa.