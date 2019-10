Che Tempo Che Fa: gli Ospiti di Stasera 6 ottobre 2019

Anticipazioni TV

Stasera su Rai2 la seconda puntata dello show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli ospiti.

Stasera, domenica 6 ottobre, alle 21.00 su Rai2, secondo appuntamento con Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. La nuova edizione del programma sarà anticipata alle 19.30 da Che Tempo che farà, un’anteprima dello show in prima serata.

Durante Che Tempo Che Farà, il presentatore e il Mago Forest annunceranno gli ospit, incontreranno tra il pubblico persone con storie speciali e daranno un assaggio degli interventi degli inviati speciali Raul Cremona, Ale & Franz e Gigi Marzullo. In questa prima parte introduttiva incontreremo Claudio Bisio e Aldo Cazzullo, presto nelle librerie con “Peccati immortali”, il suo nuovo romanzo scritto con Fabrizio Roncone. In studio anche l’ex Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini dopo la recente uscita del libro “La grande nemica. Il caso Boldrini”.

Dopo l’intervallo del Tg2, alle 21.00 inizierà lo show vero e proprio, Che tempo che fa. Fabio Fazio intervisterà un ospite speciale, per la prima volta sul piccolo schermo della TV italiana: Phan Thị Kim Phúc. Ambasciatrice Unesco, attivista e scrittrice, nota in tutto il mondo come la bambina della fotografia. Attraverso uno scatto del 1972, la donna, all'epoca solo nove anni, è diventata l'immagine simbolo delle atrocità della guerra del Vietnam: la foto la ritraeva mentre fuggiva nuda in strada, gravemente ustionata da un bombardamento col napalm. Phan Thị Kim Phúc ripercorrerà la storia della sua vita, dalla quotidianità del villaggio di Trang Bang, nel Vietnam del Sud, fino a quel fatidico giorno.

Vedremo inoltre Virginia Raffaele alle prese con alcuni esilaranti personaggi; Paolo Bonolis, in uscita con la sua autobiografia “Perché parlavo da solo”; il virologo Roberto Burioni, autore del libro "Omeopatia. Bugie, leggende e verità”. Ospite musicale della puntata che chiuderà la prima parte del programma, sarà Mika, il cantante presenterà il suo nuovo album My Name Is Michael Holbrook.

A seguire l’appuntamento con Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest e Raul Cremona. Insieme a loro la leggenda del calcio italiano Gianni Rivera; il rapper J-Ax e gli attori Claudio Bisio e Lucia Ocone, nel cast del nuovo film di Fausto Brizzi Se mi vuoi bene, nelle sale dal 17 ottobre.

Se mi vuoi bene: Il Tailer Ufficiale del Film - HD

Che tempo che fa va in onda stasera alle 21.00 su Rai2.