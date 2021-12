Che Tempo Che Fa: Gli Ospiti di Stasera 5 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento su Rai3 con Che Tempo che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli Ospiti della Puntata, in onda Stasera.

Torna stasera, domenica 5 dicembre 2021, l'appuntamento con Che Tempo che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Anticipazioni e Ospiti della Puntata di Stasera di Che Tempo che Fa

In esclusiva tv il numero 11 del Milan Zlatan Ibrahimovic, considerato uno degli attaccanti più forti al mondo, nelle librerie con Adrenalina. My untold stories, scritto insieme al giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando. Nella sua straordinaria carriera, Zlatan Ibrahimovic, che ha compiuto 40 anni lo scorso 3 ottobre, ha disputato 967 partite ufficiali tra squadre di club e nazionale svedese segnando 570 gol (508 nei club e 62 in nazionale) e conquistando 31 trofei, tra cui 4 scudetti (3 con l’Inter e 1 col Milan), 1 Coppa del Mondo per club (con il Barcellona) e 1 Europa League (con il Manchester United).

Ospiti: il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Massimiliano Fedriga; il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli; il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni.

E ancora, i protagonisti dell'adattamento cinematografico del celebre personaggio dei fumetti creato da Angela e Luciana Giussani, Diabolik, nelle sale il prossimo 16 dicembre 2021. A vestire i panni del "Re del Terrore", il ladro più affascinate e spietato di tutti i tempi, sarà Luca Marinelli, mentre Valerio Mastandrea e Miriam Leone, interpreteranno rispettivamente l'affascinante Eva Kant e il determinato ispettore Ginko.

Diabolik: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il direttore musicale del Teatro alla Scala Riccardo Chailly, che il 7 dicembre, per Sant’Ambrogio, inaugurerà la stagione dirigendo il Macbeth di Giuseppe Verdi; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; Michele Serra con lo spazio Le cose che non ho capito.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti: Francesca Fialdini, Riccardo Rossi, Maurizio Ferrini, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, al cinema il 13 dicembre 2021 con il film di Sergio Rubini, I Fratelli De Filippo.

I fratelli De Filippo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Che tempo che fa va in onda stasera alle 20.00 su Rai3.