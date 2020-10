Che Tempo Che Fa: Gli Ospiti di Stasera 4 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Stasera su Rai3 torna l'appuntamento con Che Tempo che Fa. Scopriamo tutti gli Ospiti della Seconda Puntata dello show condotto da Fabio Fazio.

Secondo appuntamento di stagione, stasera, domenica 4 ottobre su Rai3 alle 20, con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano.

Anticipazioni e Ospiti della Puntata di Stasera di Che Tempo che Fa

Ospiti di Stasera: il presidente della Regione Lazio e segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. Poi Ken Follett, uno dei più grandi narratori al mondo con oltre 170 milioni di copie vendute e già alla n.1 delle classifiche in Italia, Stati Uniti, Francia, Germania e in molti altri Paesi con Fu sera e fu mattina uscito in contemporanea mondiale il 15 settembre e prequel de I pilastri della Terra, inserito tra i 101 migliori Best-seller di tutti i tempi con oltre 27 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Ci sarà anche Johnny Dorelli in un’esclusiva intervista tv: lo showman in libreria con l’autobiografia Che fantastica vita, scritta insieme al giornalista Pier Luigi Vercesi, che racconta 83 anni di una vita unica, umana e professionale. E ancora: il prof. Alberto Mantovani, Direttore scientifico Humanitas e Professore Emerito Humanitas University.

Incontreremo Pierfrancesco Favino, nelle sale con Padrenostro per la regia di Claudio Noce, film con il quale ha vinto la Coppa Volpi come miglior attore all’ultimo Festival del cinema di Venezia.

PadreNostro: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

E infine: Samuele Bersani in un’anteprima tv del nuovo singolo Harakiri, primo estratto dal nuovo album in studio, Cinema Samuele; Vincenzo Mollica; Giovanni Floris, autore di L'alleanza. Noi e i nostri figli: dalla guerra tra i mondi al patto per crescere; il fisico Carlo Rovelli, autore del saggio sulla meccanica quantistica Helgoland; corrispondente Rai dagli Usa Antonio Di Bella. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz e gli ospiti Fabio Fognini, Flavia Pennetta e Silvio Orlando.

Che tempo che fa va in onda stasera alle 21.00 su Rai3.