Che Tempo Che Fa: Gli Ospiti di Stasera 31 gennaio 2021

Stasera su Rai3 torna Che Tempo che Fa, con il quarto appuntamento del 2021. Scopriamo tutti gli Ospiti della Puntata di Oggi dello show condotto da Fabio Fazio.

Stasera domenica 31 gennaio su Rai3 a partire dalle 20.00, nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano.

Anticipazioni e Ospiti della Puntata di Stasera di Che Tempo che Fa

Il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri; Francesca Levi-Schaffer, docente di immunofarmacologia all’Università Ebraica di Gerusalemme (HUJI) e membro del Comitato del Ministero della Salute israeliano; Roberto Burioni. In esclusiva per la TV Italiana la star hollywoodiana Susan Sarandon, Premio Oscar come Miglior attrice protagonista per Dead Man Walking, vincitrice di un Premio BAFTA per Il Cliente e protagonista dell’intramontabile cult Thelma & Louise di cui ricorre quest’anno il 30° anniversario dall’uscita.

E ancora: Giorgio Panariello e Marco Giallini protagonisti del varietà in quattro puntate Lui è peggio di me, da giovedì 4 febbraio su Rai3; Riccardo Scamarcio attore, co-sceneggiatore e co-produttore del film L’ultimo paradiso, diretto da Rocco Ricciardulli.

L'Ultimo Paradiso: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Ospiti della serata anche Concita De Gregorio; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; Ferruccio de Bortoli; Antonio Di Bella, corrispondente RAI dagli USA; Marco Varvello, corrispondente RAI dal Regno Unito; Sergio Paini, corrispondente RAI dalla Russia; Donato Bendicenti, corrispondente RAI dal Belgio. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Francesco Paolantoni, il direttore di TV Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali.

Che tempo che fa va in onda stasera alle 21.00 su Rai3.