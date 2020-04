Che Tempo Che Fa: Gli ospiti di Stasera 26 aprile 2020

Anticipazioni TV

Stasera su Rai2 una nuova puntata dello show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli ospiti...

Il talk di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa torna domenica 26 aprile su Rai2 con un nuovo appuntamento di grande servizio pubblico e informativo dedicato all’Emergenza Coronavirus. Numerosi approfondimenti e collegamenti sul tema sono previsti sia nell’appuntamento delle 21.00 sia in quello precedente delle 19.40 con Che Tempo Che Farà.

Gli Opiti della puntata di oggi di Che tempo che Fa

Ospiti della puntata, che vede gli interventi di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz, Raul Cremona: Il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, la Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Teresa Bellanova, il Ministro delle Politiche giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora e Renzo Piano. L’architetto e senatore a vita, premio Pritzker nel 1998, sarà ospite del programma nel giorno in cui viene issata in quota l'ultima campata prevista dal progetto del nuovo Ponte di Genova. Dopo il tragico crollo del 14 agosto 2018, Renzo Piano ha ideato il progetto del nuovo Ponte di Genova e lo ha ceduto gratuitamente, immaginando il nuovo ponte come un nastro leggero illuminato da 43 vele di luce in memoria delle 43 vittime del crollo.

E ancora, il virologo Roberto Burioni; Domenico Arcuri, commissario straordinario di Governo per l’emergenza Coronavirus; l’economista Carlo Cottarelli; Riccardo Dalla Favera, direttore dell’Institute for Cancer Genetics della Columbia University di New York; Pier Luigi Lopalco, professore ordinario di Igiene Generale e Applicata all'Università di Pisa e responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione Puglia; Mauro Salizzoni, vicepresidente del consiglio regionale del Piemonte; il giornalista Sigfrido Ranucci; il sindacalista Aboubakar Soumahoro, da anni impegnato nella lotta per i diritti dei braccianti. E ancora: il Premio Oscar Nicola Piovani con una speciale esibizione; il comico Enrico Brignano. Prosegue lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giammarco Sicuro da Madrid, Iman Sabbah da Parigi, Marco Varvello da Londra, Claudio Pagliara da New York, Enzo Nucci da Nairobi. In collegamento dal Brasile Emiliano Guanella.

Che tempo che fa va in onda stasera alle 21.00 su Rai2.