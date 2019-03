Che Tempo Che Fa: gli Ospiti di Stasera 24 marzo 2019

La puntata di stasera di Che Tempo che fa, si aprirà tornando su un recente e drammatico fatto di cronaca che avrebbe potuto avere conseguenze davvero tragiche senza l'intervento di due ragazzini davvero coraggiosi: Ramy Shehata e Adam El Hamami.

I due giovani studenti che hanno contribuito a salvare la vita di una cinquantina di loro compagni sullo scuolabus dirottato e incendiato lo scorso 20 marzo sulla strada statale Paullese, nei pressi di Crema, saranno ospiti del programma domenicale di Fabio Fazio. Ad accompagnare di due ragazzi nati in Italia da genitori egiziani, due rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri.

Tra gli altri ospiti di Che tempo che fa di domenica 24 marzo 2019 sarà il "Signore degli anelli" Jury Chechi, uno dei più amati e premiati atleti italiani degli anni 90 e inizio 2000. Il quasi 50enne campione olimpionico, (Oro ad Atlanta nel 1996 e bronzo ad Atene nel 2004), sarà in studio per parlare di un evento che si svolgerà domenica 31 marzo al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato: quel giorno, il grande ginnasta metterà all'asta circa 200 trofei vinti durante la sua carriera. Il ricavato servirà a salvare la palestra "Etruria" di Prato, dove nel 1976, a soli 7 anni, ha iniziato ad allenarsi e dove ha vinto la sua prima gara.

Alessandro Siani, assente dal grande schermo da un paio di anni (il suo ultimo film come attore regista è Mister Felicità del 2017), si tiene comunque occupato in veste di produttore, scrittore e attore teatrale. Il comico napoletano sarà nello studio di Che Tempo che fa per per parlarci del suo libro "Napolitudine - Dialoghi sulla vita, la felicità e la smania è turnà" scritto con Luciano De Crescenzo, attualmente in libreria, e del suo spettacolo teatrale "Felicità tour".

Dopo lo spazio dedicato alla politica e all'attualità in compagnia di Carlo Verdelli giornalista e scrittore, neo direttore del giornale La Repubblica, dove è succeduto a Mario Calabresi il 19 febbraio scorso, la musica sarà protagonista con Toto Cutugno e una leggenda del rock italiano: Luciano Ligabue, che si prepara a partire in tour negli stati italiani dal mese di giugno, dopo la recente pubblicazione del suo nuovo album "Start", uscito l'8 marzo scorso e diventato disco d'oro nel giro di una sola settimana.



Dopo la musica toccherà al cinema: ospite di Che tempo che fa Aldo Baglio, al cinema da due giorni con il suo film "in solitaria" Scappo a Casa:



Scappo a casa: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Nella seconda parte del programma, intorno al Tavolo di Che Tempo che Fa, oltre agli immancabili ospiti fissi Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e Nino Frassica, ritroveremo Luciano Ligabue, Yuri Chechi e Aldo ai quali si aggiungeranno Claudio Lippi, la conduttrice Diletta Leotta, il 31enne rapper torinese Shade (nome d'arte di Vito Ventura), che presenterà l'album "Truman Sanremo Edition" che contiene il brano del Festival di Sanremo 2019 "Senza farlo apposta", Lello Arena in teatro con lo spettacolo "Parenti serpenti" e l'attrice Serena Autieri testimonial del FAI, Fondo Ambiente Italiano, le cui Giornate di Primavera si sono svolte questo fine settimana.

L'appuntamento con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e i loro ospiti di Che Tempo Che Fa è per stasera, domenica 24 marzo 2019, dalle 20.30 su Rai 1.