Che Tempo che fa: gli Ospiti di Stasera 23 settembre 2018

Parte stasera, domenica 23 settembre 2018, la nuova stagione del programma di Rai 1 condotto da Fabio Fazio Che tempo che fa. Al fianco del conduttore, a Filippa Lagerback e all'irriverente Luciana Littizzetto, quest'anno ci sarà la presenza fissa del professor Carlo Cottarelli, economista, Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, Presidente del consiglio incaricato, per pochissimo tempo, nello scorso mese di maggio.

Ma scopriamo insieme le anticipazioni sugli tutti gli ospiti della prima puntata in onda sempre a partire dalle 20.30.



Ascolteremo Liliana Segre, la senatrice a vita che di recente ha festeggiato i suoi 88 anni. Sopravvissuta alla tragica esperienza del campo di stermino di Auschwitz, lotta da anni affinché rimanga vivo il ricordo del periodo più buio della storia e delle sue vittime.



Dalla politica allo sport con il campione Francesco Totti. L'ex capitano della Roma, oggi tra i dirigenti del club giallo-rosso, si racconterà ai microfoni di Fazio in una speciale intervista, presentando l'attesa biografia "Un Capitano", in libreria dal 27 settembre.



La prima parte del programma si chiuderà con Giusy Ferreri sulle note di "Amore e Capoeira", vincente tormentone dell'estate 2018 che ha portato la Ferreri (nella Hit con Takagi & Ketra) alla vittoria del Wind Summer Festival 2018 e di tre disco di platino con oltre 150 mila copie vendute.

Nella seconda parte del programma, intorno al Tavolo di Che tempo che fa, oltre agli ospiti fissi Fabio Volo, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Nino Frassica e Vincenzo Salemme, troveremo anche Francesco Facchinetti, che lo scorso lunedì 17 settembre 2018 ha condotto con Diletta Leotta la finale di Miss Italia. Facchinetti sarà accompagnato proprio dalla neo eletta Carlotta Maggiorana.

Incontreremo inoltre il mitico Pippo Baudo, Fabio Rovazzi, cantante e videomaker che con il suo ultimo singolo "Faccio quello che voglio" ha superato i 22 milioni di visualizzazioni su Youtube, Alessandro Miressi, nuovo talento del nuoto azzurro, medaglia d'argento nella staffetta 4 x 100 e medaglia di bronzo nella staffetta 4 x 100 mista agli europei di Glasgow.



Matilde Gioli, Paolo Calabresi e il regista Francesco Michicche, presenteranno la commedia Ricchi di Fantasia al cinema dal 27 settembre.



Ricchi di fantasia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

L'appuntamento con Fabio Fazio e gli ospiti di Che Tempo Che Fa è per stasera, domenica 23 settembre 2018, alle 20.35 su Rai Uno