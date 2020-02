Che Tempo Che Fa: Gli ospiti di Stasera 23 febbraio 2020

Anticipazioni TV

Stasera su Rai2 una nuova puntata dello show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli ospiti...

Questa sera, domenica 23 febbraio 2020, a partire dalle 21.00 su Rai2, nuova puntata di Che tempo che fa, il programma presentato da Fabio Fazio insieme a Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Si partirà alle 19.30 con il Che Tempo che farà, un’anteprima dello show in prima serata, in cui Fazio e il Mago Forest annunceranno gli ospiti, incontreranno nella platea persone con storie da raccontare e daranno un'anticipazione dei servizi degli inviati speciali Raul Cremona, Ale & Franz, Gigi Marzullo. Scopriamo gli ospiti di oggi:

Sentiremo il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il virologo Roberto Burioni per un aggiornamento sul Coronavirus, con collegamenti con le zone interessate dal contagio; l’imprenditore Massimo Moratti, presidente di Saras ed ex presidente e proprietario dell’Inter, che ha guidato per 18 anni, durante i quali ha firmato uno storico triplete nel 2010 e vinto 16 trofei. E ancora Giorgio Panariello, da marzo a teatro con lo spettacolo La favola mia per celebrare il suo 60° compleanno e i 20 anni di carriera; Elio Germano, protagonista del nuovo film di Giorgio Diritti, Volevo nascondermi, in cui interpreta Antonio Ligabue, nelle sale dal prossimo 27 febbraio.

Volevo nascondermi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

In studio lo storico dell’arte e critico Flavio Caroli; Pinguini Tattici Nucleari, la band rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo, dove è arrivata terza col brano Ringo Starr, al vertice dell’airplay radiofonico; il sindacalista italo-ivoriano dell’USB Aboubakar Soumahoro, da anni impegnato nella lotta per i diritti dei braccianti e dallo scorso 11 febbraio in marcia con Il cammino dei bisogni; la conduttrice televisiva e radiofonica Aurora Ramazzotti; la modella di origine senegalese Maty Fall Diba, protagonista della copertina di Vogue Italia. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest. Ospite il presentatore Stefano De Martino, voce del protagonista del nuovo cartone animato Arctic – Un’avventura glaciale, nelle sale sempre dal 27 febbraio.

Arctic - Un'avventura glaciale: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Che tempo che fa va in onda stasera alle 21.00 su Rai2.