Che Tempo Che Fa: Gli Ospiti di Stasera 21 febbraio 2021

Stasera su Rai3 torna Che Tempo che Fa. Scopriamo tutti gli Ospiti della Puntata di Oggi dello show condotto da Fabio Fazio.

Nuovo appuntamento Stasera, domenica 21 febbraio a partire dalle 20, su Rai3 con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano.

Anticipazioni e Ospiti della Puntata di Stasera di Che Tempo che Fa

Ospite in esclusiva tv per l'Italia l'imprenditore e filantropo americano Bill Gates in occasione dell'uscita in contemporanea mondiale in 35 Paesi del suo ultimo attesissimo libro 'Clima. Come evitare un disastro- Le soluzioni di oggi, le sfide di domani'. Per Bill Gates si tratta di un ritorno a Che Tempo Che Fa, dove era già stato ospite nel 2004. L’imprenditore e filantropo americano, dopo aver lasciato il vertice della Microsoft, da lui fondata nel 1975 con Paul Allen, ha fondato con la moglie Melinda la Bill Melinda Gates Foundation e lanciato il programma Breakthrough Energy, dedicato alla commercializzazione di energia da fonti rinnovabili e altre tecnologie legate al clima. Da oltre 10 anni è impegnato nello studio e nella ricerca sulle cause e gli effetti del cambiamento climatico.

Prenderanno parte alla puntata anche: il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori; Luca Lorini, direttore dell’Unità di Anestesia e Rianimazione 2 e direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Area critica dell’ospedale Papa San Giovanni XXIII di Bergamo; Nicola Normanno, direttore del Dipartimento di Ricerca Traslazionale presso l’Istituto Tumori Pascale (IRCCS) di Napoli.

E ancora: il conduttore e direttore artistico del 71° Festival di Sanremo Amadeus; Marta Bassino e Luca De Aliprandini, rispettivamente oro nello Slalom parallelo e argento nello Slalom gigante ai Mondiali di Cortina 2021; Neri Marcorè; Antonio Cabrini nelle librerie con il libro “Ti racconto i campioni della Juventus”; Carlo Cottarelli, in uscita dal 4 marzo con il nuovo libro “All'inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica”; i giornalisti Paolo Mieli, Claudio Cerasa, Annalisa Cuzzocrea.

A chiudere la serata, 'Che Tempo Che Fa – Il tavolo' con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo; ospiti Orietta Berti, Francesco Paolantoni, Giobbe Covatta nelle librerie con il nuovo libro “Donna Sapiens- Il maschio è una specie animale o una specie di animale?” scritto a quattro mani con la moglie Paola Catella, e il cantautore Filo Vals (Filippo Valsecchi), appena uscito con l’album d’esordio “Filo Vals”.

Che tempo che fa va in onda stasera alle 21.00 su Rai3.