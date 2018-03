Che Tempo che Fa: gli ospiti di stasera 18 marzo 2018

Appuntamento questa sera, domenica 18 marzo 2018, con Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio in compagnia di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Scopriamo gli ospiti della puntata di oggi:

Per lo spazio dedicato alla musica sarà ospite Laura Pausini, un curriculum fatto di grande esperienza e successi nazionali e internazionali, per l'amatissima interprete romagnola uscita da pochissimo con il suo ultimo nuovo album di inediti Fatti Sentire. Dalla musica al calcio il passo e breve se ospite nel salotto di Fazio c'è l’ex Ct della Nazionale Giovanni Trapattoni, figura iconica del Calcio italiano e mondiale. Parlando ancora di stelle, non quelle della musica ne quelle dello sport però, incontreremo Paolo Nespoli, astronauta ESA protagonista di VITA, la terza missione di lunga durata dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana). Passiamo infine al cinema con Antonio Albanese, protagonista del film Contromano, di cui firma regia e sceneggiatura.

Sempre di film si parlerà intorno al Tavolo nella seconda parte di Che tempo che fa, in compagnia di Edoardo Leo, protagonista di Io c’è la nuova commedia di Alessandro Aronadio. A capitanare il cast del film è proprio Leo, nei panni del proprietario di un bed & breakfast che per non far fallire la propria attività si inventa uno strano culto: lo Ionismo.

Incontreremo inoltre Enzo Iacchetti in tournée con il suo spettacolo Libera nos domine, Iva Zanicchi e Giobbe Covatta, impegnato a teatro con La Divina Commediola. E ancora, Cristiano Malgioglio che ha raggiunto oltre 16 milioni di visualizzazioni su Youtube con la sua hit Mi sono innamorato di tuo marito e il campione di ciclismo Filippo Ganna, reduce dai Mondiali su pista di Apeldoorn in Olanda dove ha conquistato una medaglia d’oro e una di bronzo.

L'appuntamento con Fabio Fazio e si suoi ospiti di che Tempo Che Fa è per stasera, domanica 18 marzo, alle 20.35 su Rai1