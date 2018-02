Che Tempo che Fa: gli ospiti di stasera 18 febbraio 2018

Dopo quello del Movimento 5 Stelle e prima di quello del centrosinistra, questa sera, domenica 18 febbraio, l'ospite politico di Che Tempo Che, il programma condotto da Fabio Fazio in onda dalla 20.30 su Rai Uno, sarà Silvio Berlusconi. L'ex premier, nonostante non sia candidabile alle prossime elezioni politiche in programma domenica 4 marzo, è l'esponente scelto dal centrodestra per rappresentarlo.





Tanti e prestigiosi gli ospiti musicali di questa sera: dal celebre cantante e chitarrista americano Ben Harper, che presenterà il suo nuovo disco "No Mercy in This Land", in uscita il 30 marzo prossimo, a Gianni Morandi, che fa tappa a Che tempo che fa prima dell'imminente inizio del suo tour D'amore d'autore, con cui girerà l'Italia a partire dal 24 febbraio prossimo. Il cantante, oramai anche star dei social media, si esibirà in studio con il suo ultimo singolo "Una vita che ti sogno".

Inoltre, Fabio Fazio ospiterà una delle grandi signore della musica italiana: reduce dal Festival di Sanremo, Ornella Vanoni, insieme a Bungaro e Pacifico, proporrà nuovamente il brano "Imparare ad Amarsi", premio "Sergio Endrigo" per la migliore interpretazione a Sanremo.

A completare la lista degli ospiti musicali della prima parte del programma, ci saranno Lo Stato Sociale, secondi classificati al Festival con a "Una vita in vacanza" con cui hanno fatto ballare non solo una simpatica signora di 83 anni, ma anche tutta l'Italia.





Ospiti della seconda parte di Che Tempo che Fa, che siederanno lungo il Tavolo, gli immancabili Fabio Volo, Nino Frassica, Gigi Marzullo e Orietta Berti ai quali si aggiungeranno gli attori Edoardo Leo e Sabrina Impacciatore, reduci dalla conduzione del DopoFestival, Gianmarco Tognazzi, insieme alla Impacciatore tra i protagonisti del nuovo film di Gabriele Muccino A casa tutti bene, attualmente nei nostri cinema.



A casa tutti bene: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Presenti in studio anche l'ex campione di motociclismo Max Biaggi, Rosita Celentano e Stash, al secolo Antonio Stash Fiordispino, il 28enne frontman dei The Kolors, gruppo rivelatosi ad Amici 2015, tra i big in gara al recente Festival di Sanremo con la canzone "Frida (Mai, Mai, Mai)", che sarà riproposta in studio da Fazio.





L'appuntamento con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e tutti gli ospiti di Che Tempo Che Fa è per stasera, alle 20.30 su Rai1