Che Tempo che fa: gli ospiti di stasera 17 marzo 2019

Torna stasera, domenica 17 marzo 2019, l'appuntamento di Rai1 con Che Tempo che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio con l'imprescindibile presenza di Luciana Littizzetto e l'elegante Filippa Lagerback. Scopriamo tutti gli ospiti della serata:

Parteciperà l'ex Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini. A seguire incontreremo Claudio Bisio nelle sale dal prossimo 28 marzo con il film Bentornato Presidente sequel del commedia Benvenuto Presidente. Con Bisio anche Paolo Calabresi che nel film interpreta il leader del partito "Precedenza Italia".

Bentornato Presidente!: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Alex Zanardi grande pilota e atleta paralimpico, che dal 2001 ha già collezionato ben 21 medaglie nel paraciclismo tra Paralimpiadi e Mondiali, ci racconterà di come si sta preparando per i giochi di Tokyo 2020. Per lo spazio dedicato alla musica, Fazio ospiterà due cantanti italiane straordinarie: Ornella Vanoni e Patty Pravo.

E ancora, Don Luigi Ciotti in tutte le librerie con Lettera a un razzista del terzo millennio e la sciatrice Sofia Goggia vincitrice lo scorso 5 febbraio della medaglia d'argento nel super G ai Mondiali di Sci alpino di Are in Svezia. La prima parte del programma si chiuderà sulle note Enrico Nigiotti, che dopo il successo del brano Nonno Hollywood presentato all'ultimo Festival di Sanremo, da aprile sarà in tour nei teatri con il suo Cenerentola Tour.

A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo con Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e Nino Frassica. Al Tavolo saranno ospiti Mara Maionchi e Frank Matano, la conduttrice e speaker Giorgia Surina e l'attrice comica Teresa Mannino nelle sale dallo scorso 14 marzo con La notte è piccola per noi.

La notte è piccola per noi - Director's Cut: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

L'appuntamento con Fabio Fazio e i suoi ospiti di Che Tempo che Fa è per stasera, domenica 17 marzo 2019, dalle 20.30 in diretta su Rai Uno.