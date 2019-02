Che Tempo che fa: gli Ospiti di Stasera 17 febbraio 2019

Torna stasera, 17 febbraio 2019, l'appuntamento domenicale con Che Tempo che Fa lo show di Rai 1 guidato da Fabio Fazio in compagnia dell'irriverente Lucia Littizzetto e della bella Filippa Lagerback. Nella puntata di oggi si parlerà di politica, cinema, cultura, sport e ancora di musica con i grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2019. Scopriamo tutti gli ospiti di questa domenica:

Interverrà l'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi che ci presenterà il suo ultimo libro Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani, in cui ha parlato di politica contro populismo, lavoro contro assistenzialismo, Europa contro nazionalismo. In studio inoltre Paola e Claudio Regeni, genitori di Giulio, il ricercatore rapito e ucciso in Egitto nel 2016.

Ospiti del salotto di Fazio anche Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio, protagonisti della commedia Croce e delizia per la regia di Simone Godano in uscita nelle sale il prossimo 28 febbraio.

Croce e Delizia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Dal grande al piccolo schermo con Beppe Fiorello, l'attore tornerà su Rai 1 da martedì 19 febbraio con Il mondo sulle spalle per la regia di Nicola Campiotti. la fiction racconta la storia di Enzo Muscia, operaio di Saronno riuscito a ricomprare l’azienda che lo aveva licenziato e a riassumere i suoi colleghi, insignito nel 2017 del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella

Il Mondo sulle Spalle: Clip del Film - HD

La prima parte del programma si chiuderà con l'esibizione di Lorendana Bertè, che reduce dall'ultima edizione del Festival di Sanremo ci farà ascoltare il suo brano, Cosa ti aspetti da me, con cui ha conquistato purtroppo solo il quarto posto generando numerose polemiche riguardo alle scelte della Giuria di Esperti.

Nella seconda parte, quella del Tavolo - insieme agli ospiti fissi Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica - interverranno: Irama, anche lui reduce da Sanremo 2019, con La ragazza con il cuore di latta, brano che anticipa il nuovo album dell'artista Giovani per sempre; l’attrice Anna Foglietta tra i conduttori del DopoFestival; il capitano e uomo simbolo della Sampdoria Fabio Quagliarella. E ancora, Max Tortora, Ale & Franz in tournée con lo spettacolo Nel nostro piccolo. Ospite della serata anche il cantate Christian, al secolo Gaetano Cristiano Rossi.

L'appuntamento con Fabio Fazio e i suoi ospiti di Che Tempo che Fa è per stasera, domenica 17 febbraio 2019, dalle 20.30 in diretta su Rai Uno.