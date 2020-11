Che Tempo Che Fa: Gli Ospiti di Stasera 15 novembre 2020

Anticipazioni TV

Stasera su Rai3 torna l'appuntamento con Che Tempo che Fa. Scopriamo tutti gli Ospiti della Puntata di Oggi dello show condotto da Fabio Fazio.

Stasera, domenica 15 novembre, su Rai3 nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Alle 20 inizia Che Tempo Che Fa – Anteprima, quindi alle 20.30 Che Tempo Che Fa e dalle 23 Che Tempo Che Fa - Il Tavolo.

Anticipazioni e Ospiti della Puntata di Stasera di Che Tempo che Fa

L’Arcivescovo di Milano, Sua Eccellenza Monsignor Mario Enrico Delpini; il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri; il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; Roberto Burioni; il responsabile del Pronto Soccorso delle Molinette di Torino Franco Riccardini; il direttore del reparto di anestesia e rianimazione del Policlinico di Bari Salvatore Grasso; il direttore dell’UOC e del reparto di terapia intensiva e rianimazione dell’Ospedale Annunziata di Cosenza Pino Pasqua; il direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Galliera di Genova Paolo Cremonesi; il capomissione e comandante di Open Arms Riccardo Gatti; Ferruccio de Bortoli; Sigfrido Ranucci; Giovanna Botteri; l’inviato di Rai News Paolo Maggioni.

E ancora, Carlo Verdone, per festeggiare con lui i suoi 70 anni che ricorrono il 17 novembre e per celebrare altri due anniversari importanti nel 2020 per il grande attore e regista: i 25 anni di Viaggi di nozze e i 40 di Un sacco bello.

Leggi anche Un sacco bello compie 40 anni, il messaggio di Carlo Verdone: "Per quel mio debutto devo tutto a Sergio Leone"

Carlo Verdone sarebbe dovuto uscire nelle sale il 26 novembre 2020 con la sua ultima commedia Si vive una volta sola. Il Film, già bloccato per ben 9 mesi dalla pandemia, è stato messo ancora una volta in standby a causa della nuova chiusura delle sale.

Si vive una volta sola: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

Si prosegue con I Negramaro, live con Contatto, title-track del nuovo omonimo album, il decimo della loro straordinaria carriera, che li ha visti prima band a esibirsi a San Siro e all’Arena di Verona. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Ospiti: Demetrio Albertini e Martina Colombari.

Che tempo che fa va in onda stasera alle 21.00 su Rai3.