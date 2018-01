Che Tempo Che Fa: gli ospiti di stasera 14 gennaio 2018

Picchi di ascolto interessanti già nella scorsa puntata di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, ha infatti ottenuto ottimi riscontri grazie all’intervento di Carlo Verdone, ospite del salotto di Rai 1 insieme ad Ilenia Pastorelli, per presentare il suo nuovo film Benedetta Follia.

Con la speciale puntata di stasera che vede protagonisti dei veri pezzi da novanta, il conduttore può ben sperare non solo di replicare, ma di vincere il confronto televisivo della domenica. Ospiti del programma infatti, oggi 14 gennaio 2018, saranno tre leggende del cinema: Steven Spielberg, Tom Hanks e Meryl Streep. Il regista e i due attori voleranno in Italia per presentare The Post, il film che racconta la storia dell'occultamento di alcuni dcumenti top secret denominati "Quaderni del Pentagono", arriverà nelle nostre sale dal 1 febbraio 2018.

Seguirà, come sempre, il Tavolo, a cui parteciperà il re del rock italiano Ligabue. In veste di regista per la terza volta, dopo Radio Freccia e Da Zero a Dieci, il cantautore presenterà il suo nuovo film, intitolato Made In Italy, in uscita il prossimo 25 gennaio e con protagonisti Stefano Accorsi e Kasia Smutniak.

Tutti i Programmi Stasera in TV in prima e seconda serata