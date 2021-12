Che Tempo Che Fa: Gli Ospiti di Stasera 12 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Appuntamento su Rai3 con Che Tempo che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli Ospiti della Nuova Puntata, in onda Stasera.

Torna stasera, domenica 12 dicembre 2021, l'appuntamento con Che Tempo che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Anticipazioni e Ospiti della Puntata di Stasera di Che Tempo che Fa

Ospiti dell'undicesima puntata di Che Tempo che Fa, il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi, professore ordinario di Fisica Teorica alla Sapienza Università di Roma, ricercatore associato all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Vice Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, ora in libreria con In un volo di storni. Le meraviglie dei sistemi complessi. Il comitato del Nobel, nell’assegnargli l’onorificenza, ha evidenziato i suoi contributi alla "scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici, dalla scala atomica a quella planetaria". Quest’anno gli è stato assegnato anche il premio Wolf mentre in precedenza aveva ottenuto altri importanti riconoscimenti come la Medaglia Max Planck nel 2011, la Medaglia Dirac nel 1999 e la Medaglia Boltzmann nel 1992; Christian De Sica e Alessandro Siani, in occasione dell’uscita del nuovo film, Chi ha incastrato Babbo Natale, diretto da Siani.

Chi ha incastrato Babbo Natale?: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

E ancora, ospiti di Fazio anche: Caterina Caselli, protagonista del documentario intitolato Caterina Caselli – Una vita, 100 vite, in cui ripercorre la sua vita privata e artistica, e fuori con la prima raccolta completa delle sue hit, 100 minuti per te; Tullio Pericoli, a Palazzo Reale a Milano con la mostra monografica dal titolo Frammenti; il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, Ferruccio de Bortoli, Annalisa Cuzzocrea e il corrispondente Rai dalla Germania Rino Pellino.

Caterina Caselli - Una vita, cento vite: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Elio, Maurizio Ferrini, Francesco Paolantoni e Marisa Laurito, al cinema con I fratelli De Filippo, dal 29 dicembre in onda su Rai1: sulla stessa rete la Laurito presenterà due serate dedicate a Enrico Caruso e a Sergio Bruni, il 25 dicembre e il 1° gennaio 2022. Torna anche al Tavolo Christian De Sica.

I fratelli De Filippo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Che tempo che fa va in onda stasera alle 20.00 su Rai3.