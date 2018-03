Che Tempo che Fa: gli ospiti di stasera 11 marzo 2018

Ancora risultati da record per il salotto domenicale di Rai 1 che ha chiuso la scorsa puntata registrando un 19,5% di share. Forte di questo rassicurante riscontro, Fabio Fazio, insieme Luciana Littizzetto Filippa Lagerback, torna stasera con Che Tempo che Fa, pronto ad accogliere ancora tanti importanti ospiti. Scopriamo dunque chi sono gli ospiti incontreremo nell'appuntamento di oggi, domenica 11 marzo 2018:

A raccontarci qualcosa di più sulla prossima edizione di The Voice, in onda su Rai 2 a partire dal 20 marzo, troveremo due dei quattro giudici che guideranno la quinta stagione del talent canoro: il veterano J-Ax e Albano, alla sua prima esperienza nel ruolo di coach. Il cantate pugliese non sarà però l'unico novello giudice a sedere sul trono di The Voice, accanto a lui Francesco Renga e Cristina Scabbia.

Dopo lo spazio dedicato all'apprezzato programma di Rai 2 e quindi alla musica, si parlerà di cinema e in particolare di comicità all'italiana con due dei protagonisti della commedia Una festa esagerata, Vincenzo Salemme - come di consueto nel doppio ruolo di regista e attore - e Tosca D’Aquino. Il film arriverà sul grande schermo il prossimo 22 marzo 2018.

Una festa esagerata: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Si parlerà ancora di cinema con il regista Luca Guadagnino reduce dalla Notte degli Oscar dove il suo ultimo film, Chiamami col tuo nome, ha ricevuto il Premio per la Miglior Sceneggiatura non Originale.

Chiamami col tuo nome: Trailer italiano ufficiale - HD

Largo spazio anche alla politica, con l'intervista di Fabio Fazio all’ex segretario della Democrazia Cristiana ed ex Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, uno dei più grandi esperti del proporzionale.

Nella seconda parte di Che Tempo che fa: Intorno al Tavolo si stringeranno invece Pippo Baudo, Mia Ceran, che con Luca e Paolo conduce dal 5 marzo su Rai 2 Quelli che…dopo il TG, Luca Barbarossa, di cui è uscito da poco il nuovo album Roma è de tutti e la campionessa italiana di salto in alto Alessia Trost, che ha appena conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di Atletica.

L'appuntamento con Fabio Fazio e gli ospiti di Che tempo che fa è per stasera alle 20.30 su Rai1