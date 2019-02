Che Tempo che fa: gli Ospiti di Stasera 10 febbraio 2019

Davvero imperdibile la puntata di stasera, 10 febbraio 2019, di Che Tempo che fa, il talk show domenicale di Fabio Fazio, affiancato Luciana Littizzetto Filippa Lagerback.

Dalle 20.30 su Rai Uno si parlerà di cinema, tv, musica, letteratura, ad alti livelli, con ospiti d'eccezione. I Temi principale della puntata di stasera di Che Tempo che fa saranno i nuovi episodi del Commissario Montalbano in arrivo in tv, il ritorno Roberto Saviano al cinema e ovviamente, il Festival di Sanremo, passando per due film italiani, uno appena uscito nelle sale, l'altro in arrivo la prossima settimana.

Ma vediamo un po' più in dettaglio la scaletta di questa sera con tutti gli ospiti di Che tempo che Fa:

I primi ospite della trasmissione saranno lo scrittore Roberto Saviano e il regista Claudio Giovannesi, che presenteranno La paranza dei bambini, il film tratto dall'omonimo romanzo di Saviano, in concorso in questi giorni al Festival di Berlino e in uscita nei nostri cinema mercoledì 13 febbraio:



La Paranza dei Bambini: Trailer Ufficiale del Film - HD

Lunedì 11 e 18 febbraio arriveranno in prima serata su Rai Uno i due nuovi episodi di quest'anno del Commissario Montalbano intitolati L'altro capo del filo e Un Diario del '43. A presentarli al pubblico Salvo Montalbano in persona, ovvero Luca Zingaretti, insieme al cast principale che lo affianca da un po' di anni: Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, e l'immancabile Livia interpretata da Sonia Bergamasco:



Il Commissario Montalbano: L'altro capo del filo: Clip Ufficiale dal Film con Luca Zingaretti e Sonia Bergamasco - HD

Direttamente dal Festival di Sanremo 2019, che si è concluso questa notte, il vincitore, il cantante italo-egiziano Mahmood che riproporrà il suo brano Soldi. Reduce dal palco dell'Ariston dove ha condotto le 5 serate del festival con Claudio Bisio e il direttore artistico Claudio Baglioni la bella e brava Virginia Raffaele. Infine, uno dei cantanti rivelazione di quest'anno, Achille Lauro (anche al centro di alcune polemiche per l'immancabile accusa di plagio riguardante la sua canzone Rolls Royce), che vederemo però nella seconda parte del programma.



Saranno in studio anche Giovanni Grasso, giornalista e direttore dell'ufficio stampa della Presidenza della Repubblica, autore del libro "Il caso Kaufmann" che racconta la Norimberga e la Germania degli anni 30, e Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani.

Nella seconda parte del programma, intorno Tavolo di Che Tempo Che Fa ritroveremo gli "ospiti fissi o semi-fissi" Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e Nino Frassica e Lello Arena, ai quali si aggiungeranno Luca Argentero, attualmente al cinema con il film Copperman, diretto da Eros Puglielli, in cui interpreta il ruolo di un candido supereroe:



Copperman: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Altri due giovani rappresentati del cinema italiani ospiti del Tavolo saranno Michele Riondino e Laura Chiatti, protagonisti del film Un'avventura, diretto da Marco Danieli, una romantica storia d'amore raccontata sulle note delle canzoni di Battisti-Mogol, in uscita nei cinema per San Valentino, giovedì prossimo 14 febbraio:



Un'Avventura: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

L'appuntamento con Fabio Fazio e i suoi ospiti di Che Tempo che Fa è per stasera, domenica 10 febbraio 2019, dalle 20.30 in diretta su Rai Uno.