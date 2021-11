Che Tempo Che Fa: Gli Ospiti della Sesta Puntata di Stasera 7 novembre 2021

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento su Rai3 con Che Tempo che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli Ospiti della Sesta Puntata, in onda Stasera.

Torna questa sera, domenica 7 novembre 2021, l'appuntamento con Che Tempo che Fa di Fabio Fazio. La nuova stagione 2021-2022 vede il ritorno del pubblico in studio e conferma la presenza di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti. Con loro anche Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Continua, come nelle puntate della scorsa stagione, il focus sull’emergenza Covid-19 con Roberto Burioni.

Anticipazioni e Ospiti della Puntata di Stasera di Che Tempo che Fa

Ospiti della puntata: il Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi; il Direttore Scientifico di Humanitas, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, Professore Emerito di Patologia Generale e Vice Rettore per la ricerca presso Humanitas University Alberto Mantovani; il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, Roberto Burioni; l’economista Carlo Cottarelli; Vincenzo Spadafora, autore del libro Senza riserve. In politica e nella vita; Michele Serra con la sua rubrica Le cose che non ho capito.

E ancora, Pierfrancesco Favino, nelle sale dal 18 novembre con Promises. Diretto da Amanda Sthers e tratto da un romanzo scritto dalla stessa regista, Promises è un dramma sentimentale con Piefrancesco Favino, nel suo primo ruolo da protagonista in una produzione internazionale, e Kelly Reilly.

Alessandro Gassmann, in onda dall’11 novembre su Rai1 con la nuova fiction Un Professore; l’attrice, conduttrice e ambasciatrice UNICEF, Simona Marchini, in libreria con l’autobiografia Corpo estraneo. La mia vita tra arte, musica e teatro. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Francesco Paolantoni, Stefano De Martino e Stash, in radio col nuovo singolo dei The Kolors, Leoni al sole. Tornano anche al Tavolo Alessandro Gassmann e Simona Marchini.

Che tempo che fa va in onda stasera alle 20.00 su Rai3.