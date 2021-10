Che Tempo Che Fa: Gli Ospiti della Quarta Puntata di Stasera 24 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento su Rai3 con Che Tempo che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli Ospiti della Quarta Puntata in onda Stasera.

Torna questa sera, domenica 24 ottobre 2021, l'appuntamento con Che Tempo che Fa di Fabio Fazio. La nuova stagione 2021-2022 vede il ritorno del pubblico in studio e conferma la presenza di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti. Con loro anche Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Continua, come nelle puntate della scorsa stagione, il focus sull’emergenza Covid-19 con Roberto Burioni.

Anticipazioni e Ospiti della Puntata di Stasera di Che Tempo che Fa

Tre grandi ospiti internazionali ci aspettano nella puntata di Che Tempo che Fa del 24 ottobre 2021. I Premi Oscar, Pedro Almodóvar e Penélope Cruz, nelle sale dal 28 ottobre col nuovo film Madres Paralelas, presentato in concorso alla 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia; il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico spagnolo, in oltre 40 anni di carriera, oltre al Premio Oscar nel 2000 come Miglior film straniero per Tutto su mia madre e nel 2003 per la Migliore sceneggiatura con Parla con lei, ha vinto anche 9 Premi Goya, 2 David di Donatello, 6 Nastri d’Argento, 4 premi al Festival di Cannes, 5 BAFTA e nel 2019 il Leone d'oro alla carriera. L’attrice, Premio Oscar nel 2009 come Miglior attrice non protagonista per Vicky Cristina Barcelona e vincitrice di un BAFTA, tre Premi Goya, un David di Donatello, un premio al Festival di Cannes e un César Award onorario, ha ricevuto a Venezia la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile per il ruolo di Janis in Madres Paralelas.

Madres paralelas: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Con loro, la popstar Ed Sheeran, vincitore di 4 Grammy, 6 BRIT Awards e 7 Billboard Awards, con all’attivo oltre 45 milioni di album, 150 milioni di singoli e 25 miliardi di visualizzazioni, che presenterà in anteprima italiana il nuovo album, =, in uscita il 29 ottobre, esibendosi live con i due primi estratti, Bad Habits e Shivers. La serata proseguirà con il Segretario del PD Enrico Letta; il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Franco Locatelli; il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, Roberto Burioni; Sigfrido Ranucci, in onda da lunedì 25 ottobre su Rai3 con la nuova stagione di Report; Piero Angela, su RaiPlay con 10 nuove puntate della terza stagione di Superquark, “La scienza dell’amore”; Gabriele Mainetti e Claudio Santamaria, al cinema dal 28 ottobre con Freaks Out, presentato in concorso alla 78ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e vincitore del Leoncino d'Oro attribuito da Agiscuola.

Freaks Out: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Riccardo Rossi, Kabir Bedi, in libreria con la sua autobiografia Storie che vi devo raccontare – La mia avventura umana, Elio, Cristina D’Avena, gli Oliver Onions, in uscita il 29 ottobre con il loro nuovo album, Future Memorabilia.

Che tempo che fa va in onda stasera alle 20.00 su Rai3.