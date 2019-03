Che Fuori Tempo Che Fa non va in onda, al suo posto Porta a Porta

Cancellato l'appuntamento in seconda serata con Che Fuori Tempo che Fa, dopo l'ultima puntata de Il Nome della Rosa infatti andrà in onda uno Speciale Porta a Porta dedicato alle elezioni regionali in Basilicata. I fan di Fazio, dopo la fortunata messa in onda della domenica - ieri Che Tempo che Fa ha tenuto incollati 3,8 milioni di telespettatori confermandosi programma più visto della domenica - rimarranno a digiuno; toccherà infatti aspettare un'intera settimana per poter tornare a seguire il salotto più apprezzato di Rai1.

Che Fuori Tempo che Fa, stasera lunedì 25 marzo, cede dunque il passo al programma di Bruno Vespa, Porta a Porta, che andrà in onda a partire dalle 23.30 con uno Speciale per commentare i risultati delle urne in Lucania. Si tratta del terzo Speciale politico per Vespa nel giro di un paio di mesi, dopo quelli dedicati alle elezioni in Sardegna e Abruzzo infatti, stasera si parlerà del voto in Basilicata.

La Basilicata ha eletto un nuovo Governatore di centrodestra che ha strappato lo scettro dopo 24 anni al centrosinistra: Vito Bardi, candidato di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia è il nuovo Governatore che con il 42% circa dei voti ha battuto Carlo Trerotola del centrosinistra al 32%, Antonio Mattia del Movimento 5 stelle con il 20% e Valerio Tramutoli di Basilicata Possibile al 4%.

Appuntamento con Porta a Porta - Speciale elezioni in Basilicata, stasera su Rai 1 a partire dalle 23.30.