Che Dio di aiuti 6: Francesca Chillemi racconta la sua nuova esperienza in convento

Ormai è diventata suora novizia, dopo anni e stagioni di Che Dio ci aiuti, parliamo di Francesca Chillemi che parla della sua esperienza nel convento televisivo più bizzarro e divertente di mamma RAI.

Primo anno ad Assisi, ma sono ormai stagioni che Azzurra è un punto di riferimento delle sacre stanze, bizzarre e ironiche il giusto, di Che Dio ci aiuti e di suor Angela, alias Elena Sofia Ricci. Sesta stagione per la fiction di RAI 1 e, insieme alle nuove entrate, c’è la conferma di Francesca Chillemi, che ormai solidamente fa parte di un gruppo di lavoro che i protagonisti definiscono sempre con un sorriso e con parole al miele.

Azzurra ha appeso al chiodo le scarpe Chanel per portare al collo il Crocefisso. È una novizia, ha abbracciato la vocazione, ma le prove per lei non sono ancora finite: al convento arriva Penelope, una bambina che ha perso entrambi i genitori in un incidente e da allora non ha più parlato. Una bambina con un cuore prezioso, in particolare per la giovane aspirante suora.

“Azzurra indossa panni diversi, questa volta”, ha dichiarato la Chillemi, parlando del suo personaggio e della sua consueta attenzione al look. “Sono i panni di una novizia, la parte più frivola e inutile l’abbandona ma rimane sempre lei, con la sua ironia e il non capire molte delle situazioni che accadono intorno a lei. È divertente anche quest’anno, fedele alle origini.”

A proposito di vocazione, quella di Francesca Chillemi è una posizione non proprio in linea, ma neanche così lontana, rispetto a quella del suo personaggio. “Io credo a modo mio, in un’entità che ci sia qualcos’altro al di fuori di noi, lo chiamo Dio perché mi è stato insegnato così, ma credo che è la stessa a cui ognuno ha dato un nome diverso, non è la spiritualità presentata in Che dio ci aiuti, al di à dei miei genitori che sono più distaccati rispetto alla fede.”