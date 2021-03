Che Dio ci aiuti 7: ci sarà la settima stagione?

Anticipazioni TV

Si è conclusa dopo dieci puntate per un totale di venti episodi, la sesta stagione di Che Dio ci aiuti. Ora la domanda che tutti pongono è: ci sarà la settima stagione?

Siete qui perché in cuor vostro vi piacerebbe infinitamente leggere queste parole: la settima stagione di Che Dio ci aiuti si farà. Non possiamo però confermarvelo perché non è stata ancora ufficializzata, né da parte di Lux Vide né da parte di Rai Fiction, la messa in cantiere di una nuova stagione per la seguitissima serie con Elena Sofia Ricci. Ogni giovedì, con l'eccezione di quello in cui cadeva la terza serata del Festival di Sanremo, quasi sei milioni di telespettatori si sono radunati di fronte alla TV per sintonizzarsi su Rai1, questo significa di ufficiale c'è il fatto che Che Dio ci aiuti 6 è stato un grande successo per la televisione italiana.

Che Dio ci aiuti 6: ci sarà una nuova stagione che ci condurrà verso Che Dio ci aiuti 7

Suor Angela è ormai un'istituzione del piccolo schermo, quanto lo sono Don Matteo e il Commissarrio Montalbano. Quale motivo ci sarebbe di interrompere una serie così amata che funziona? A livello produttivo, nessuno, ma a livello artistico attori o sceneggiatori potrebbero esercitare il loro diritto di concentrarsi su altri progetti, di procedere oltre nelle loro carriere. Così diceva Elena Sofia Ricci in conferenza stampa, al debutto della sesta stagione in prima serata:

Quello che mi piace di più è cambiare ma il personaggio di Suor Angela è forse quello che più cambia all’interno dello stesso progetto, per questo lo amo e non riesco a liberarmi di lei come dei suoi ragazzi. Per ora sono molto contenta di aver fatto anche la sesta stagione, di solito mollo prima perché inizio a scalpitare alla terza o quarta.

Chiudere le riprese di questa stagione non è stato semplice per le difficoltà imposte dai fondamentali protocolli anti-Covid. La sicurezza di cast e troupe viene prima di tutto. Ma se c'è un piano per produrre la settima stagione, al momento non è dato saperlo e neanche il team di sceneggiatori può rivelare nulla. Non tarderà il tempo però in cui Rai Fiction invierà un comunicato ufficiale.