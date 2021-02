Che Dio ci aiuti 6: un po’ di dramma oltre alla risata, Diana Del Bufalo interpreta Monica

Anticipazioni TV

Questa sesta stagione della fiction di Rai Uno Che Dio ci aiuti 6 segna il ritorno di Diana Del Bufalo nei panni di Monica, personaggio ironico ma anche quest’anno alle prese con situazioni drammatiche e qualche scompiglio amoroso.

In una fiction giocata sul filo fra l’ironia e il thriller, Monica si distingue per la sua stralunata visione del mondo e per regalare alcuni dei momenti più divertenti di Che Dio ci aiuti, fiction della prima serata di Rai1 arrivata ormai alla sesta edizione, che è in pieno svolgimento. A interpretare Monica c’è Diana Del Bufalo, attrice, cantante e personaggio del mondo dello spettacolo molto apprezzato, la cui carriera è iniziata a vent’anni con il talent show Amici di Maria De Filippi, poi l’esperienza a Colorado e la molto mediatizzata relazione con il collega nel programma, Paolo Ruffini, conclusa ormai da qualche tempo.

Molto attiva sui social e su Instagram, dove ha oltre un milione e mezzo di follower, la Del Bufalo è tornata nei panni di Monica a creare qualche subbuglio nella relazione fra il suo ex Nico (Gianmarco Saurino) e Ginevra (Simonetta Columbu), ormai occupati nei preparativi avanzati del matrimonio. “Romperà qualche equilibrio, è inevitabile”, dice la Del Bufalo confermando quello che si sta vedendo in queste settimane, e giocando come spesso fa con il suo pubblico. Si definisce diversa da Monica nella vita reale, “almeno un po’ più pacata, anche se sono sempre ottimista nella vita, una delle cose che invece abbiamo in comune”.

Nico e Ginevra stanno per sposarsi. Il loro amore è dolce e costante, un balsamo per entrambi. Ma Ginevra è inesperta, ha un cuore acerbo e tanta paura di non essere all’altezza di Nico, anche se finge tranquillità, soprattutto di fronte a Monica, la ex di Nico come detto interpretata dalla Del Bufalo, in un ritorno in una versione inedita. Quando si perde tutto può succedere di crollare e di doversi ricostruire da zero. Monica ha perso tutto e cerca di ripartire seguendo un ritrovato istinto materno e contando sull’amicizia del suo primo grande amore, Nico.

Nonostante nella fiction sia in un convento alle prese con religiose come suor Angela (Elena Sofia Ricci) e suor Costanza (Valeria Fabrizi), l’attrice si definisce piuttosto scettica nei confronti della religione ufficiale, non fidandosi molto della gerarchia cattolica. “Monica è cresciuta e diventata donna, non più ragazzina come nella quarta stagione”, dichiara Diana Del Bufalo. “Sono contenta di essere tornata, il mio personaggio poi dovrà affrontare anche delle dinamiche drammatiche che la scuoteranno, mantenendo comunque un disincanto comico. Il momento più bello rimane sempre quello in cui andiamo sul set e cazzeggiamo”. Lo dice con il solito sorriso, dimostrando complicità con i suoi colleghi anche incontrando la stampa.