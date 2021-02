Che Dio ci aiuti 6: Stefano De Martino è la guest star della Sesta Puntata di stasera 4 febbraio su Rai1

Anticipazioni TV

La sesta puntata di Che Dio ci aiuti 6 andrà in onda stasera 4 febbraio 2021 su Rai1 e vedrà la partecipazione straordinaria di Stefano De Martino.

Va in onda stasera giovedì 4 febbraio 2021 alle 21:25 su Rai1 la sesta puntata di Che Dio ci aiuti 6. La novità di questa settimana al Convento degli Angeli è l’arrivo ad Assisi nientemeno che di Stefano De Martino. Il popolare ballerino (che dunque interpreta la parte di se stesso) deve presenziare una gara di ballo a cui suor Costanza ha deciso di iscrivere le coppie del convento. La coppia vincitrice verrà premiata proprio da lui e suor Costanza spera così di incontrare il suo vecchio pupillo: è stata infatti proprio lei a insegnargli il suo primo passo di danza. Che dio ci aiuti 6 è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

Che Dio ci aiuti 6: la Trama della Sesta Puntata di stasera 4 febbraio 2021

Episodio 11 (in onda alle 21:25) - Il mio angelo

Azzurra si trova alle prese con un'importante decisione: valutare la famiglia più adatta per adottare Penny. Ma la bambina sembra avere le idee chiare. Mentre suor Angela è tormentata dal dubbio che Erasmo possa essere suo figlio, suor Costanza iscrive le coppie del convento a una gara di ballo presieduta da Stefano De Martino.

Episodio 12 (in onda alle 22:35) - Segreti di famiglia

Tra Erasmo e Ginevra c'è sempre più sintonia: una gita fuori dal convento potrebbe far scattare la scintilla. Nico, da lontano, osserva preoccupato la complicità tra i due. Monica, spinta dal suo desiderio di maternità, vuole dimostrare di sapersi occupare di un bambino. Intanto Penny è in difficoltà con un compito a scuola e Azzurra la aiuta come può.

Oltre all'adorata e bravissima Elena Sofia Ricci che torna a indossare la tunica di Suor Angela, troviamo nella Fiction Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Simonetta Columbu (Ginevra) Pierpaolo Spollon (Emiliano), Erasmo Genzini (Erasmo) e Luigi Diberti (Primo).

La Sesta Puntata di Che Dio ci aiuti 6 va in onda stasera giovedì 4 febbraio a partire dalle 21:25 su Rai1.